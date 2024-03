Autogoal dopo 15 secondi, senza il minimo tocco da parte degli avversari: Lettonia-Liechtenstein è stata a sua modo storica

Nicolato, ct italino della Lettonia, incredulo dopo la rete del Liechtenstein: un autogoal all'ennesima potenza.

Lettonia-Liechtenstein non passerà certo alla storia, ma di certo è diventata virale sul web dopo quanto accaduto nei primi istanti di gara. Gli ospiti, infatti, hanno trovato il goal del vantaggio dopo appena 17 secondi, esultando in uno stadio semi-vuoto.

A Larnaca, Cipro, appena 8.000 tifosi hanno assistito a quanto accaduto nel primo minuto di Lettonia-Liechtenstein, un match aperto da un autogoal decisamente fuori dal comune.

Non solo il piccolo Liechtenstein ha segnato l'1-0 grazie al team lettone (guidato dall'ex ct dell'Under 21 italiana, Paolo Nicolato), ma la rete è giunta senza che la rappresentativa di Riga toccasse il pallone. Un autogoal all'ennesima potenza, considerando come la Lettonia si sia letteramente fatta goal da sola, spingendo la palla in rete dopo un'azione nella propria metà campo.