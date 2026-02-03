Audero e lo spavento per il petardo in Cremonese-Inter: "Ho avvertito un senso di vuoto, non sapevo perché stessi giocando"

Poteva andare molto peggio, fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze: Emil Audero è stato protagonista di Cremonese-Inter per un motivo che avrebbe volentieri evitato.
Il petardo lanciato da un tifoso presente nel settore riservato agli ospiti lo ha stordito per qualche minuto, prima che la situazione tornasse a una sorta di normalità: in Audero, però, qualcosa si è comunque rotto a livello emozionale.
Come dichiarato nell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', l'estremo difensore ha ammesso di sentirsi abbastanza bene sul piano fisico: a fare più male è l'essenza di un gesto che avrebbe davvero potuto causargli dei gravi problemi.