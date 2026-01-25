Audero dimenticato a Reggio Emilia dopo Sassuolo-Cremonese: cos'è successo al termine della partita

Oggi è il 25 gennaio, non il 25 dicembre. Ma l'atmosfera natalizia di "Mamma, ho perso l'aereo" non è ancora svanita tra Reggio Emilia e Cremona. Il Kevin della situazione? Emil Audero.
Il portiere grigiorosso, come rivela Sky, è stato... dimenticato al Mapei Stadium dalla Cremonese dopo la gara di mezzogiorno e mezzo contro il Sassuolo. Ed è stato costretto a tornarsene in Lombardia da solo e non assieme ai compagni.
Un episodio insolito e bizzarro che ha fatto il paio con l'andamento negativo della partita della Cremonese, battuta 1-0 dal Sassuolo.