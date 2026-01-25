Audero dimenticato a Reggio Emilia dopo Sassuolo-Cremonese: cos'è successo al termine della partita

Il fattaccio, in pratica, si è verificato qui. Giocatori e staff tecnico della Cremonese si sono diretti verso il pullman per fare ritorno in Lombardia, senza accorgersi però dell'assenza di Audero. E il pullman stesso è ripartito.

Proprio come Kevin in "Mamma, ho perso l'aereo", Audero è stato insomma dimenticato dal resto della truppa senza che nessuno si accorgesse del disguido. O meglio: il portiere sì, ovviamente a un certo punto se n'è accorto. Solo che ormai era troppo tardi: il bus della squadra era già in autostrada in direzione Cremona.