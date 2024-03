Attentato a Mosca dell'Isis, annullata l'amichevole Russia-Paraguay

La decisione dopo l’attentato terroristico a Mosca, con oltre 100 morti e 100 feriti. Annullata per ragioni di sicurezza l’amichevole Bosnia-Israele.

L’amichevole tra Russia e Paraguay non si disputerà. La sfida, inizialmente in programma lunedì prossimo a Mosca, è stata annullata dopo l’attentato rivendicato dall’Isis in una sala da concerto a Krasnogorsk.

La decisione è stata presa dalle due federazioni ed è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale:

“A causa dell'attentato, la Federcalcio russa e la Federcalcio paraguaiana hanno deciso di annullare l’amichevole”.

La gara amichevole tra la Russia e il Paraguay, in programma nello stadio della Dinamo Mosca, potrebbe essere rinviata ad un secondo momento e dunque giocata tra qualche settimana.