Luvumbo ceduto, Kouamé saltato: chi gioca in attacco nel Cagliari tra Kilicsoy, Esposito, Borrelli e Albarracin

Pochi dubbi su chi verrà schierato da qui a maggio: Pisacane punterà tutto su Klicsoy ed Esposito come punte del Cagliari, visto l'ultimo grande periodo della nuova coppia rossoblù.

Il talento turco si è ormai preso il Cagliari, con l'essenziale lavoro di Esposito al suo fianco per creare spazio e occasioni da rete. L'esplosione di Kilicsoy ha permesso di lavorare con meno frenesia nel calciomercato invernale, in cui è comunque sbarcato in Sardegna un altro giovane di cui si parla benissimo, ovvero Albarracin.