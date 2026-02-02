Getty Images
Luvumbo ceduto, Kouamé saltato: chi gioca in attacco nel Cagliari tra Kilicsoy, Esposito, Borrelli e Albarracin
L'ULTIMA GIORNATA DI CALCIOMERCATO
Alla fine il Cagliari ha completato la cessione di Luvumbo al Maiorca, con l'attaccante angolano che ha spinto per la cessione in virtù del sempre più limitato spazio con Pisacane, mentre Kouamé non è sbarcato in Sardegna dopo le voci sul suo imminente trasferimento in prestito secco.
Allo stesso modo non giocherà a Cagliari neanche Dominguez, giocatore del Bologna per cui la società emiliana ha chiuso la porta nella giornata di lunedì.
Oltre a Luvumbo il Cagliari ha ceduto anche Luperto, ufficialmente nuovo giocatore della Cremonese di Nicola, ex tecnico rossoblù.
L'ATTACCO TITOLARE DEL CAGLIARI
Pochi dubbi su chi verrà schierato da qui a maggio: Pisacane punterà tutto su Klicsoy ed Esposito come punte del Cagliari, visto l'ultimo grande periodo della nuova coppia rossoblù.
Il talento turco si è ormai preso il Cagliari, con l'essenziale lavoro di Esposito al suo fianco per creare spazio e occasioni da rete. L'esplosione di Kilicsoy ha permesso di lavorare con meno frenesia nel calciomercato invernale, in cui è comunque sbarcato in Sardegna un altro giovane di cui si parla benissimo, ovvero Albarracin.
LA PANCHINA E I CAMBI
Esposito e Kilicsoy titolari, e poi? Borrelli rappresenta la prima opzione dalla panchina per Pisacane, tecnico di un Cagliari che sta correndo verso la salvezza dopo tre vittorie consecutive a inizio 2026.
Il nuovo arrivato Alberracin è principalmente un'ala, ma potrà agire anche come seconda punta: ancora tutto da scoprire, il giovane uruguayano verrà lanciato nella mischia pian piano, così da abituarsi al campionato italiano.
Pavoletti continuerà ad essere l'arma da inserire nel finale, mentre Trepy il giovane in grado di scombinare le carte all'improvviso.
IL MERCATO UFFICIALE DEL CAGLIARI
ACQUISTI
Sherri (Por, Frosinone, FP), Dossena (Dif, Cagliari, P), Sulemana (Cen, Atalanta, P), Albarracin (Att, Atletico Boston River, D), Raterink (Dif, De Graafschap, D)
CESSIONI
Radunovic (Por, Spezia, P), Rog (Cen, S), Di Pardo (Cen, Sampdoria, D), Prati (Cen, Torino, P), Luperto (Dif, Cremonese, D), Luvumbo (Att, Maiorca, P)
FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Pisacane)
(3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Gaetano; Kilicsoy.
