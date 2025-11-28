Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
David Openda Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Si rinnova il duello nell'attacco della Juventus: David e Openda si sono sbloccati, ma contro il Cagliari in pole c'è ancora Vlahovic

Per Luciano Spalletti si ripropone il consueto dubbio in vista del prossimo match di campionato: David e Openda hanno ritrovato il feeling con il goal, ma Vlahovic resta la prima scelta per il ruolo di titolare.

Pubblicità

Dal gelido vento del grande Nord, a Bodø, all’aria più calda che soffia dalla Sardegna: la Juventus torna in Italia e, nella 13ª giornata di Serie A, ospita allo Stadium il Cagliari.

La trasferta di Champions League ha regalato buone notizie a Luciano Spalletti che, oltre ai tre punti, ha finalmente ottenuto risposte convincenti dai suoi attaccanti e, soprattutto, ha ritrovato il feeling con il goal.

Tuttavia, nonostante Jonathan David e Loïs Openda si siano sbloccati, contro i sardi potrebbe toccare nuovamente a Dusan Vlahovic, che vede proprio nei rossoblù la sua vittima preferita in campionato.


  • ECCO FINALMENTE LE RETI DI DAVID E OPENDA

    Era da tempo che i tifosi della Juventus aspettavano una risposta forte e decisa dagli attaccanti, soprattutto da due dei nuovi acquisti estivi.

    David e Openda si sono fatti attendere a lungo, ma nella gelida trasferta in Norvegia contro il Bodø hanno finalmente ritrovato armonia con la rete.

    Per il canadese si tratta appena della sua seconda marcatura in bianconero - la prima, però, arrivata dopo tre mesi di digiuno - mentre per il belga è stata la prima gioia assoluta, che ha posto fine a un letargo realizzativo durato oltre sei mesi.

    • Pubblicità

  • VLAHOVIC RESTA AVANTI NELLE GERARCHIE

    In Champions League, invece, Vlahovic ha osservato i compagni dalla panchina per tutti i 90 minuti.

    Il serbo è stato risparmiato da Spalletti sia per motivi fisici che mentali, considerando la sua recente titolarità contro la Fiorentina nonostante qualche acciacco derivato dagli impegni con la Nazionale, senza dimenticare che la trasferta toscana non è stata affatto una serata semplice per il numero 9.

    Pile ricaricate, dunque, per quello che, ad oggi, Spalletti considera il centravanti più affidabile e che contro il Cagliari si candida nuovamente per una maglia da titolare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Cagliari Juventus VlahovicGetty Images

    IL CAGLIARI LA VITTIMA PREFERITA DEL SERBO

    La sfida contro i rossoblù ha sempre acceso qualcosa nell’attaccante serbo.

    Contro il Cagliari, infatti, Vlahovic ha segnato ben otto goal in Serie A nelle sue 11 sfide complessive: contro nessun’altra squadra ha realizzato così tante reti.

    Il numero 9 bianconero, inoltre, è andato a segno in ciascuna delle ultime tre gare contro gli isolani e non ha alcuna intenzione di interrompere questa striscia positiva.

  • CHE DEVE FARE SPALLETTI CON DAVID E OPENDA?

    Si rinnova dunque, per l’ennesima volta, il dibattito sulla gestione degli attaccanti in casa Juventus.

    David e Openda, come detto, si sono finalmente sbloccati, ma Vlahovic continua a essere considerato la prima scelta nel reparto offensivo.

    Cosa deve fare, quindi, Spalletti? In una stagione così complessa, appare evidente che la priorità debba rimanere il campo: schierare chi offre maggiori garanzie è imprescindibile, perché il risultato viene prima di tutto.

    Guardando però oltre la contingenza, la situazione contrattuale di Vlahovic continua a far discutere. Se il serbo non dovesse rinnovare e decidesse di lasciare Torino la prossima estate, il buon senso suggerirebbe che David e Openda dovrebbero contendersi con continuità il ruolo di centravanti bianconero.

    La chiave, in ogni caso, sarebbe dare stabilità. David, Openda e Vlahovic possiedono caratteristiche profondamente diverse e il gioco della Juventus cambia notevolmente a seconda di chi interpreta la posizione di prima punta.

    Probabilmente fino alla fine del 2025 la situazione resterà incerta, con Vlahovic in cima alle gerarchie e David e Openda costretti a inseguire. Ma il 2026 potrebbe aprire scenari completamente diversi e, con ogni probabilità, tutto dipenderà dal futuro contrattuale del serbo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL