Si rinnova il duello nell'attacco della Juventus: David e Openda si sono sbloccati, ma contro il Cagliari in pole c'è ancora Vlahovic

Era da tempo che i tifosi della Juventus aspettavano una risposta forte e decisa dagli attaccanti, soprattutto da due dei nuovi acquisti estivi.

David e Openda si sono fatti attendere a lungo, ma nella gelida trasferta in Norvegia contro il Bodø hanno finalmente ritrovato armonia con la rete.

Per il canadese si tratta appena della sua seconda marcatura in bianconero - la prima, però, arrivata dopo tre mesi di digiuno - mentre per il belga è stata la prima gioia assoluta, che ha posto fine a un letargo realizzativo durato oltre sei mesi.