Si rinnova il duello nell'attacco della Juventus: David e Openda si sono sbloccati, ma contro il Cagliari in pole c'è ancora Vlahovic

Si rinnova dunque, per l’ennesima volta, il dibattito sulla gestione degli attaccanti in casa Juventus.
David e Openda, come detto, si sono finalmente sbloccati, ma Vlahovic continua a essere considerato la prima scelta nel reparto offensivo.
Cosa deve fare, quindi, Spalletti? In una stagione così complessa, appare evidente che la priorità debba rimanere il campo: schierare chi offre maggiori garanzie è imprescindibile, perché il risultato viene prima di tutto.
Guardando però oltre la contingenza, la situazione contrattuale di Vlahovic continua a far discutere. Se il serbo non dovesse rinnovare e decidesse di lasciare Torino la prossima estate, il buon senso suggerirebbe che David e Openda dovrebbero contendersi con continuità il ruolo di centravanti bianconero.
La chiave, in ogni caso, sarebbe dare stabilità. David, Openda e Vlahovic possiedono caratteristiche profondamente diverse e il gioco della Juventus cambia notevolmente a seconda di chi interpreta la posizione di prima punta.
Probabilmente fino alla fine del 2025 la situazione resterà incerta, con Vlahovic in cima alle gerarchie e David e Openda costretti a inseguire. Ma il 2026 potrebbe aprire scenari completamente diversi e, con ogni probabilità, tutto dipenderà dal futuro contrattuale del serbo.