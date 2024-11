Atletico Mineiro-Botafogo 1-3: prima Libertadores al Fogão, in inferiorità numerica per tutta la partita

Atletico MG vs Botafogo RJ

Gregore viene espulso dopo 30 secondi, ma il Botafogo compie l'impresa con Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos. Al Galo non basta Edu Vargas.

La Copa delle prime volte. Nel 2023 la prima del Fluminense, ora la prima del Botafogo: i bianconeri battono per 3-1 l'Atletico Mineiro al Monumental di Buenos Aires e inseriscono nella propria bacheca la prima Copa Libertadores della propria storia.

Finale folle, disputata dal Botafogo in 10 contro 11 praticamente per tutto l'incontro a causa della fulminea espulsione di Gregore. Ma la squadra del portoghese Artur Jorge ha il merito di non scomporsi e di portarsi a casa una gara che ha dell'incredibile.

Niente bis, invece, per l'Atletico Mineiro: anche il Galo resta con una sola Libertadores nel palmares, conquistata nel 2013 sotto la guida di Ronaldinho.