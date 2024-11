Incredibile in Atletico Mineiro-Botafogo, finale di Libertadores: Gregore espulso dopo appena 30 secondi

Inizio di partita pazzesco al Monumental: il centrocampista del Botafogo si è visto sventolare il rosso diretto dopo nemmeno un minuto dall'inizio.

Un inizio di finale del genere no, non si era mai visto: il Botafogo è rimasto in 10 uomini dopo nemmeno un minuto dall'avvio della finale di Libertadores contro l'Atletico Mineiro, in corso al Monumental di Buenos Aires.

Gregore, centrocampista del Fogão, è stato espulso dopo una trentina di secondi dall'inizio della partita: cartellino rosso diretto per un'entrataccia su Fausto Vera, collega di ruolo del Galo.

Il peggior modo possibile, per un Botafogo che sta disputando la prima finale di Libertadores della propria storia, per iniziare la scalata verso il trofeo.