L'Atletico Madrid pensa a Palomino: il difensore dell'Atalanta può sostituire Soyuncu

Il centrale dei nerazzurri è finito nel mirino del direttore sportivo dei Colchoneros Berta: è già stato allenato da Simeone ai tempi del San Lorenzo.

L’Atletico Madrid guarda in Italia per rinforzare la difesa. I Colchoneros hanno salutato Caglar Soyuncu, passato nelle scorse ore al Fenerbahce, e sono alla ricerca di un nuovo profilo da regalare a Simeone in vista della seconda parte di stagione.

Il direttore sportivo Andrea Berta sta setacciando il mercato e tra i nomi sulla sua lista c’è anche quello di José Palomino, difensore dell’Atalanta.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il profilo del difensore argentino è tra i preferiti del club di Madrid, che sta cercando un difensore affidabile e a costi contenuti per la seconda parte di stagione.