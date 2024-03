Atletico Madrid-Inter, fischi assordanti contro l'inno della Champions League: è successo di nuovo

I tifosi dell'Atletico Madrid hanno fischiato come di consueto l'inno della Champions League come attacco all'UEFA. Che va avanti da anni.

Clima acceso, infuocato, al Civitas Metropolitano di Madrid. Prima e durante la sfida tra Atletico e Inter, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, i fans di casa sono stati protagonisti con un'accoglienza da urlo, ma anche per beceri cori nei confronti di Vinicius.

VINICIUS SOTTO ATTACCO NEL PRE-GARA

Al momento dell'inno, inoltre, i tifosi dell'Atletico hanno riempito di fischi la canzone della Champions League, evitando di urlare 'The Champions' come accade in maniera continua in Italia e in tantissimi paesi europei.