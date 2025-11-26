Pubblicità
Pubblicità
CL-atletico-inter-20251127(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Atletico Madrid-Inter dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter scende in campo nella quinta giornata del girone di Champions League contro il temibilissimo Atletico Madrid: dove vedere la partita in tv e streaming.

Pubblicità

Atletico Madrid e Inter si ritrovano una di fronte all'altra poco più di un mese dopo l'amichevole giocata in Libia, ma soprattutto un anno e 8 mesi dopo il doppio confronto degli ottavi di finale dell'edizione 2023/2024: in quell'occasione a passare ai quarti di finale furono gli spagnoli grazie ai calci di rigore.

L'Inter è reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan ma in Europa ha immediatamente l'opportunità di rialzarsi. Fin qui la formazione nerazzurra ha fatto 4 su 4 nel girone di Champions League: ha battuto una dopo l'altra l'Ajax, lo Slavia Praga, l'Union SG e infine il Kairat.

L'Atletico Madrid dell'ex Simeone ha invece avuto un percorso altalenante nelle prime giornate: vittorie interne contro Eintracht Francoforte e Union SG, sconfitte esterne in casa del Liverpool e dell'Arsenal.

Dove si potrà vedere Atletico Madrid-Inter di Champions League in tv e streaming? Le informazioni sulla diretta e sulle formazioni.

  • ATLETICO MADRID-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Atletico Madrid-Inter
    • Data: mercoledì 26 novembre 2025
    • Orario: 21.00
    • Canale TV: Amazon Prime Video
    • Streaming: Amazon Prime Video
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-INTER

    ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Gallagher; Alvarez. All. Simeone

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ATLETICO MADRID-INTER

    Atletico Madrid-Inter si giocherà al Civitas Metropolitano di Madrid, casa dei Colchoneros, nella serata di mercoledì 26 novembre 2025: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-INTER IN TV

    Atletico Madrid-Inter è un'esclusiva Amazon Prime Video e sarà visibile tramite abbonamento: la gara si potrà vedere anche in diretta tv, scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore abilitato e compatibile con il servizio.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ATLETICO MADRID-INTER IN DIRETTA STREAMING

    Atletico Madrid-Inter si potrà vedere in diretta streaming, sempre tramite abbonamento, anche scaricando l'app di Prime Video su un qualsiasi dispositivo mobile: da un pc a un cellulare, passando per un tablet.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Il telecronista di Atletico Madrid-Inter sarà Sandro Piccinini. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini nelle vesti di seconda voce.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà infine seguire Atletico Madrid-Inter grazie alla diretta scritta di GOAL, nella quale saranno presenti gli aggiornamenti principali sull'andamento della partita.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Inter crest
Inter
INT