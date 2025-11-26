Atletico Madrid-Inter dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atletico Madrid e Inter si ritrovano una di fronte all'altra poco più di un mese dopo l'amichevole giocata in Libia, ma soprattutto un anno e 8 mesi dopo il doppio confronto degli ottavi di finale dell'edizione 2023/2024: in quell'occasione a passare ai quarti di finale furono gli spagnoli grazie ai calci di rigore.

L'Inter è reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan ma in Europa ha immediatamente l'opportunità di rialzarsi. Fin qui la formazione nerazzurra ha fatto 4 su 4 nel girone di Champions League: ha battuto una dopo l'altra l'Ajax, lo Slavia Praga, l'Union SG e infine il Kairat.

L'Atletico Madrid dell'ex Simeone ha invece avuto un percorso altalenante nelle prime giornate: vittorie interne contro Eintracht Francoforte e Union SG, sconfitte esterne in casa del Liverpool e dell'Arsenal.

Dove si potrà vedere Atletico Madrid-Inter di Champions League in tv e streaming? Le informazioni sulla diretta e sulle formazioni.