Atletico Madrid-Inter, Lautaro Martinez rischia i quarti: diffidati di Champions League e come funziona

L'Inter deve stare attenta ai cartellini gialli durante la sfida contro l'Atletico: diversi importanti giocatori a rischio squalifica.

A Madrid, in quel del Wanda Metropolitano, l'Inter prova a qualificarsi ai quarti di Champions League come unica italiana. Eliminate Napoli e Lazio, la squadra di Inzaghi proverà a far valere l'1-0 ottenuto nel match d'andata a San Siro.

Al pari della qualificazione, però, l'Inter dovrà stare attenta ai cartellini gialli, che rischiano di far saltare l'eventuale andata dei quarti di finale ad uno o più importanti diffidati giocatori di Inzaghi.

Tra questi c'è infatti anche Lautaro Martinez, colpito da diversi cartellini durante la stagione di Champions League 2023/2024 e ora al limite della squalifica per il prossimo turno europeo.