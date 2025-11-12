Atletico Madrid Femenino-Juventus Women dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus Women sfida l'Atletico Madrid nella terza giornata della League Phase della Champions femminile.
Le bianconere, guidate da Max Canzi, si presentano all'appuntamento appaiate a quota 3 punti in classifica: dopo la vittoria per 2-1 all'esordio contro il Benfica, è arrivata la sconfitta di misura, con lo stesso risultato, contro il Bayern Monaco.
Stesso avvio anche per l'Atletico: dopo la vittoria per 6-0 contro il St. Polten, le spagnole hanno perso 1-0 in casa contro il Manchester United.
Tutto su Atletico Madrid Femenino-Juventus Women: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.