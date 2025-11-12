Pubblicità
Cecilia SalvaiJuventus Women
Michael Di Chiaro

Atletico Madrid Femenino-Juventus Women dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Le bianconere affrontano l'Atletico nella terza giornata della League Phase di Champions: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La Juventus Women sfida l'Atletico Madrid nella terza giornata della League Phase della Champions femminile.

Le bianconere, guidate da Max Canzi, si presentano all'appuntamento appaiate a quota 3 punti in classifica: dopo la vittoria per 2-1 all'esordio contro il Benfica, è arrivata la sconfitta di misura, con lo stesso risultato, contro il Bayern Monaco.

Stesso avvio anche per l'Atletico: dopo la vittoria per 6-0 contro il St. Polten, le spagnole hanno perso 1-0 in casa contro il Manchester United.

Tutto su Atletico Madrid Femenino-Juventus Women: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.


  • ATLETICO MADRID FEMENINO-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Atletico Madrid Femenino-Juventus Women
    • Data: mercoledì 12 novembre 2025
    • Orario: 21:00
    • Canale tv: Disney+
    • Streaming: Disney+
  • FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID FEMENINO-JUVENTUS WOMEN

    ATLETICO MADRID FEMENINO (4-2-3-1): Gallardo; Laurien, Perez, Medina, Lloris; Jensen, Benitez; Vitoria, Garcia, Rosa; Sarriegi. All. Martin

    JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell; Tatiana Pinto, Schatzer, Stolen Godo; Bonansea, Cambiaghi, Beccari. All. Canzi.

  • ORARIO ATLETICO MADRID FEMENINO-JUVENTUS WOMEN

    Atletico Madrid Femenino-Juventus Women si giocherà mercoledì 12 novembre 2025 al Centro Desportivo Wanda di Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE ATLETICO MADRID FEMENINO-JUVENTUS WOMEN IN TV

    La partita tra Atletico Madrid Femenino e Juventus Women verrà trasmessa in esclusiva da Disney+ per i propri abbonati: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.


  • ATLETICO MADRID FEMENINO-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere la gara tra Atletico Madrid Femenino e Juventus Women in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di Disney+ su PC, smartphone o tablet, o collegarsi al sito web di riferimento e selezionare la finestra dell’evento.


  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire Atletico Madrid Femenino-Juventus Women anche su GOAL tramite la nostradiretta testualecon tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro.

