Seconda semifinale di Coppa del Re, l'Atletico Madrid ospita il Bilbao: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo lo 0-0 tra Real Sociedad e Maiorca tocca ad Atletico Madrid e Athletic Bilbao scendere in campo per la seconda semifinale di Coppa del Re 2023/2024. Tra le squadre rimaste in gioco, entrambe sono decise a conquistare il trofeo dopo l'eliminazione di Barcellona e Real Madrid.

Senza le due grandissime di Spagna sia Atletico che Bilbao non possono sbagliare, pronte a raggiungere la finale nei due match di andata e ritorno guadagnandosi così anche un posto nella prossima Supercoppa spagnola prevista nel 2025.

L'Atletico Bilbao è la seconda squadra per successi in Coppa del Re ma non vince dal 1984, mentre l'Atletico Madrid ha ottenuto l'ultimo successo nel 2013 dopo quasi vent'anni di attesa.

In questa pagina tutte le info su come vedere la semifinale Atletico Madric-Athletic Bilbao e le formazioni titolari della partita di Coppa del Re.