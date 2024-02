L'Atletico Madrid crolla in casa dell'Athletic: 0-3 a Bilbao ed eliminazione dalla Coppa del Re

La squadra di Simeone non riesce a ribaltare lo 0-1 al Civitas Metropolitano dell'andata: i Colchoneros vengono eliminati in semifinale di coppa.

L’Atletico Madrid saluta in semifinale la Coppa del Re. La squadra di Diego Simeone, avversaria dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League perde anche a ritorno, in casa dell’Athletic Bilbao, dopo lo 0-1 al Civitas Metropolitano e manca l’appuntamento con il pass per la finale.

Senza in vari Lemar, Vitolo, Azpilicueta, Gimenez e soprattutto Antoine Griezmann, ai box per l’infortunio muscolare accusato a San Siro contro l’Inter lo scorso 20 febbraio, i Colchoneros non riescono a ribaltare la rete dell’ex Torino Berenguer e crollano sotto i colpi dei fratelli Williams.

Un uno-due micidiale nel primo tempo che indirizza la qualificazione verso i baschi, che controllano e nella ripresa calano il tris che chiude definitivamente i conti.

Prosegue il momento di crisi dell’Atletico, che saluta la competizione proprio ad un passo dalla finale e che nelle ultime sette gare ha conquistato una sola vittoria, oltre a due pareggi e quattro sconfitte.

Un trend negativo che preoccupa Simeone in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale contro l’Inter, in programma il 13 marzo a Madrid.