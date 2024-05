Per motivi legati a capienza e ordine pubblico, in Atalanta U23-Catania dei Playoff di Serie C si è decido per la chiusura del Settore Ospiti.

Non è ancora ufficiale, ma Atalanta Under 23-Catania dovrebbe prevedere la chiusura del Settore Ospiti. Il match valido per il primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, per motivi di ordine pubblico, dovrebbe includere il divieto di trasferta per i tifosi etnei. Una notizia che, se confermata, costringerebbe la squadra di Zeoli a giocare la gara d'andata senza il calore dei propri sostenitori. L'articolo prosegue qui sotto