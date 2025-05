Atalanta U23-Cerignola dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarti di finale dei playoff di Serie C: l’Atalanta Under 23 trova il Cerignola. Si gioca al Gewiss Stadium: formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Atalanta Under 23 contro Cerignola. L’urna dei playoff di Serie C NOW ha accoppiato le squadre di Modesto e Raffaele in vista dei quarti di finale.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver vinto contro Trento, Albinoleffe e Torres: Vlahovic e compagni sognano la B, con la gara di andata contro il Cerignola che si giocherà eccezionalmente al Gewiss Stadium.

Di contro, invece, il Cerignola entra adesso nella competizione, dopo aver chiuso al secondo posto il girone C.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.