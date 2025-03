Per lo "Scudetto" l'Atalanta deve sfatare il tabù Inter: sette sconfitte consecutive per Gasperini contro la sua ex squadra

La vittoria clamorosa con la Juventus ha riacceso le speranze dell'Atalanta: sfida decisiva contro l'Inter per sognare fino alla fine.

Dalla delusione di aver sprecato nuovamente la chance di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica dopo il pareggio contro il Venezia all'entusiasmo post vittoria con la Juventus che ha alimentato in maniera forte e concreta i sogni Scudetto.

L'Atalanta sta vivendo sulle montagne russe e adesso è lì, in alto, come classifica ma soprattutto come umore. Il successo all'Allianz Stadium infatti, oltre ai tre punti che permettono alla squadra di Gian Piero Gasperini di giocarsi lo scontro diretto contro l'Inter con solo tre lunghezze di distanza, ha ridato grandi consapevolezze. Non può che essere così dopo una vittoria per 4-0 contro la Juventus.

Adesso però c'è l'ostacolo più difficile per l'Atalanta, quello contro l'Inter, che negli ultimi anni ha sempre battuto la dea e spesso con risultati schiaccianti.