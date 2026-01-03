Con Atalanta-Roma Gasperini perde tutta la difesa: tra squalificati e Coppa d'Africa a Lecce non ci sarà nessuno dei titolari

La Roma rischiava molto in termini di diffidati, e con le prime due ammonizioni ha subito due immediate squalifiche.

Oltre a Mancini ed Hermoso, però, la Roma deve fare i conti anche con i 'pericoli' Cristante e Wesley: il primo è stato schierato titolare contro l'Atalanta e per ora non è stato ammonito, il secondo è in panchina per un problema muscolare.

Detto dei quattro diffidati, l'unico giocatore vicino alla zona pericolosa è Ndicka, con tre gialli rispetto ai quattro ricevuti dai compagni prima della partita contro l'Atalanta.