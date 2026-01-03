Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Mario Hermoso RomaGetty Images
Francesco Schirru

Con Atalanta-Roma Gasperini perde tutta la difesa: tra squalificati e Coppa d'Africa a Lecce non ci sarà nessuno dei titolari

Erano diffidati, salteranno la partita dell'Epifania: sia Hermoso che Mancini sono stati ammoniti nella gara contro l'Atalanta, Gasperini dovrà fare a meno di tutta la difesa titolare visto che Ndicka si trova in Coppa d'Africa.

Pubblicità

Tutti e tre i difensori titolari della Roma non saranno a disposizione di Gasperini per Lecce-Roma, ultima partita del girone d'andata di scena il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. 

Se Ndicka è attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, Mancini ed Hermoso sono stati ammoniti nella sfida di sabato 3 contro l'Atalanta: diffidati, dovranno saltare il turno successivo.

Un problema considerevole per Gasperini, che dovrà reinventare completamente la sua difesa per affrontare un'ostica trasferta. Il Lecce è reduce dal pari contro la Juventus, in cui ha dimostrato, seppur subendo per tutto l'arco del match, di riuscire a resistere agli attacchi di una big come quella bianconera. E soprattutto di saper approfittare di una difesa disattante, come capitato in occasione dell'errore di Cambiaso che ha portato al goal di Banda.

  • CHI GIOCA CONTRO IL LECCE?

    Ndicka giocherà gli ottavi di Coppa d'Africa contro il Burkina Faso proprio il 6 gennaio, dunque non avrà modo di essere a Lecce come Hermoso e Mancini.

    Nella retroguardia della Roma ci sarà sicuramente Ziolkowski, già titolare tra i giallorossi nel match contro l'Atalanta, mentre dopo l'esperimento contro la Juventus potrebbe essere riproposto come centrale Rensch.

    A completare la difesa dovrebbe essere Celik, che spesso viene schierato da centrale rispetto al ruolo naturale di esterno.

    L'alternativa? Ghilardi, che fin qui ha giocato appena 113 minuti tra Serie A ed Europa League.

    • Pubblicità

  • I DIFFIDATI DELLA ROMA

    La Roma rischiava molto in termini di diffidati, e con le prime due ammonizioni ha subito due immediate squalifiche.

    Oltre a Mancini ed Hermoso, però, la Roma deve fare i conti anche con i 'pericoli' Cristante e Wesley: il primo è stato schierato titolare contro l'Atalanta e per ora non è stato ammonito, il secondo è in panchina per un problema muscolare.

    Detto dei quattro diffidati, l'unico giocatore vicino alla zona pericolosa è Ndicka, con tre gialli rispetto ai quattro ricevuti dai compagni prima della partita contro l'Atalanta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA PRIMA VOLTA

    La Roma di Gasperini deve rinunciare a tutta la sua difesa titolare per la prima volta, considerando come Mancini sia stato sempre schierato titolare in questa stagione.

    Al pari del collega italiano, il rinato Hermoso ha giocato la maggior parte delle partite al suo fianco, escludendo quelle saltate per infortunio.

    Medesimo discorso per Ndicka, titolare nel 99% dei casi, eccezion fatta per la sfida contro il Viktoria Plzen in cui è subentrato negli ultimi minuti.

    Lecce-Roma sarà dunque un mondo nuovo, sconosciuto e dunque sulla carta pericolosissimo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
0