Con Atalanta-Roma Gasperini perde tutta la difesa: tra squalificati e Coppa d'Africa a Lecce non ci sarà nessuno dei titolari

Tutti e tre i difensori titolari della Roma non saranno a disposizione di Gasperini per Lecce-Roma, ultima partita del girone d'andata di scena il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania.
Se Ndicka è attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, Mancini ed Hermoso sono stati ammoniti nella sfida di sabato 3 contro l'Atalanta: diffidati, dovranno saltare il turno successivo.
Un problema considerevole per Gasperini, che dovrà reinventare completamente la sua difesa per affrontare un'ostica trasferta. Il Lecce è reduce dal pari contro la Juventus, in cui ha dimostrato, seppur subendo per tutto l'arco del match, di riuscire a resistere agli attacchi di una big come quella bianconera. E soprattutto di saper approfittare di una difesa disattante, come capitato in occasione dell'errore di Cambiaso che ha portato al goal di Banda.