Atalanta pazza di Palladino: Percassi lo esalta, l'impresa europea è l'apice di una carriera da "predestinato"

La 'New Balance Arena' ha tributato lunghi applausi a Palladino, celebrato nel post-partita anche da Luca Percassi: l'amministratore delegato non ha usato parole banali ai microfoni di 'Sky Sport' per il proprio condottiero.

"Fin dal primo momento, al rientro in albergo dopo la gara d'andata, il mister e il direttore erano sicuri di non essere riusciti a esprimere la migliore Atalanta a Dortmund. Erano convinti di trovare la chiave giusta, devo dire che il mister ci ha sempre creduto. Nonostante il poco tempo a disposizione, ha saputo toccare le corde giuste. Palladino è veramente un allenatore predestinato, per le sue qualità e le sue visioni: per tutto il calcio italiano è un piacere vederlo lavorare a questi livelli".