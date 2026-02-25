Atalanta pazza di Palladino: Percassi lo esalta, l'impresa europea è l'apice di una carriera da "predestinato"

L'entusiasmo in casa Atalanta è palpabile e non potrebbe essere altrimenti: l'impresa dell'approdo agli ottavi di Champions League è soltanto una delle fantastiche storie con protagonista la 'Dea' al di là dei confini nazionali.
Una prova di forza tale da annichilire il doppio vantaggio del Borussia Dortmund, rimontato dopo il 2-0 dell'andata: gialloneri imbrigliati dallo stratega Raffaele Palladino, sempre più nei cuori del popolo bergamasco.
Da subentrato a idolo della tifoseria nel giro di qualche mese: il tecnico campano ha raccolto alla grande la striminzita eredità di Ivan Juric, esonerato per gli scarsi risultati e per un feeling mai sbocciato con l'ambiente.