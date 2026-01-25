Pubblicità
Raspadori Atalanta ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Atalanta-Parma 4-0, pagelle e tabellino: De Ketelaere imprendibile, subito Raspadori, Troilo disastroso, che impatto di Krstovic

La Dea si lascia alle spalle la sconfitta contro l'Athletic in Champions League e rifila un tris ai ducali: a segno Scamacca su rigore, De Roon, il nuovo acquisto Raspadori e Krstovic.

Il ko contro l'Athletic e la delusione in Champions League sono alle spalle: l'Atalanta torna a vincere, a divertire e a divertirsi e alla New Balance Arena stende il Parma con un 4-0 che ha bisogno di poche presentazioni.

Primo tempo quasi a senso unico, nonostante un buon avvio parmense (bravo Carnesecchi su Benedyczak): Scamacca segna su rigore, concesso per un ingenuo fallo in area di Britschgi su Zalewski, e raddoppia De Roon, servito da un De Ketelaere a tratti immarcabile.

A chiudere i conti nella ripresa è Raspadori, all'esordio dal primo minuto con la maglia dell'Atalanta: l'ex napoletano approfitta di un anticipo di Krstovic sul disastroso Troilo e del perfetto assist del compagno, appoggiando in rete la palla nella porta sguarnita. E nel recupero è lo stesso Krstovic, dopo un salvataggio di Corvi su Ahanor, a firmare il definitivo poker sottomisura. 

Troppa distanza, insomma, tra Atalanta e Parma: Cuesta prova a sorprendere Palladino lasciando inizialmente in panchina Pellegrino, ma diversamente da Napoli il piano partita non riesce minimamente.

In classifica, l'Atalanta è settima e sempre in piena corsa per un posto in Europa; continua a non essere troppo tranquillo invece il Parma, a +6 dal terzultimo posto della Fiorentina.

  • PAGELLE ATALANTA

    Gran prestazione di De Ketelaere, autore di una serie di giocate e del perfetto assist per il 2-0 di De Roon. Carnesecchi perfetto quando viene chiamato in causa, Scamacca glaciale dal dischetto, Raspadori subito nei meccanismi di Palladino. Che impatto di Krstovic: goal e assist.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5 (46' Hien 6.5), Ahanor 6.5; Zappacosta 6, de Roon 7 (78' Lookman sv), Ederson 6.5, Zalewski 6.5 (60' Bernasconi 6.5); De Ketelaere 7.5 (72' Pasalic 6.5), Raspadori 7; Scamacca 7 (60' Krstovic 7). All. Palladino

  • PAGELLE PARMA

    Non funziona la mossa di Cuesta di lasciare inizialmente in panchina Pellegrino, ma l'argentino non fa molto meglio dopo essere entrato in campo. Britschgi disastroso, Troilo pure, in grande difficoltà anche Valenti.

    PARMA (3-5-1-1): Corvi 5.5; Circati 5 (46' Valeri 5.5), Troilo 4.5, Valenti 5; Delprato 5.5, Estevez 5.5 (46' Oristanio 5), Keita 5.5 (85' Ordonez sv), Sorensen 5.5 (64' Ondrejka 5.5), Britschgi 4.5; Bernabé 5.5; Benedyczak 5.5 (46' Pellegrino 5). All. Cuesta

  • TABELLINO ATALANTA-PARMA

    ATALANTA-PARMA 4-0

    Marcatori: 15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 92' Krstovic

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (46' Hien), Ahanor; Zappacosta, de Roon (78' Lookman), Ederson, Zalewski (60' Bernasconi); De Ketelaere (72' Pasalic), Raspadori; Scamacca (60' Krstovic). All. Palladino

    PARMA (3-5-1-1): Corvi; Circati (46' Valeri), Troilo, Valenti; Delprato, Estevez (46' Oristanio), Keita (85' Ordonez), Sorensen (64' Ondrejka), Britschgi; Bernabé; Benedyczak (46' Pellegrino). All. Cuesta

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: Scamacca

    Espulsi: nessuno

0