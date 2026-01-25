Atalanta-Parma 4-0, pagelle e tabellino: De Ketelaere imprendibile, subito Raspadori, Troilo disastroso, che impatto di Krstovic

Il ko contro l'Athletic e la delusione in Champions League sono alle spalle: l'Atalanta torna a vincere, a divertire e a divertirsi e alla New Balance Arena stende il Parma con un 4-0 che ha bisogno di poche presentazioni.

Primo tempo quasi a senso unico, nonostante un buon avvio parmense (bravo Carnesecchi su Benedyczak): Scamacca segna su rigore, concesso per un ingenuo fallo in area di Britschgi su Zalewski, e raddoppia De Roon, servito da un De Ketelaere a tratti immarcabile.

A chiudere i conti nella ripresa è Raspadori, all'esordio dal primo minuto con la maglia dell'Atalanta: l'ex napoletano approfitta di un anticipo di Krstovic sul disastroso Troilo e del perfetto assist del compagno, appoggiando in rete la palla nella porta sguarnita. E nel recupero è lo stesso Krstovic, dopo un salvataggio di Corvi su Ahanor, a firmare il definitivo poker sottomisura.

Troppa distanza, insomma, tra Atalanta e Parma: Cuesta prova a sorprendere Palladino lasciando inizialmente in panchina Pellegrino, ma diversamente da Napoli il piano partita non riesce minimamente.

In classifica, l'Atalanta è settima e sempre in piena corsa per un posto in Europa; continua a non essere troppo tranquillo invece il Parma, a +6 dal terzultimo posto della Fiorentina.