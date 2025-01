Atalanta-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs SSC Napoli

Match Scudetto al Gewiss: Gasperini e Conte si affrontano nello scontro diretto fondamentale per il primato in Serie A.

È sfida Scudetto al Gewiss Stadium. L’anticipo serale del sabato della 21esima giornata di Serie A Enilive vedrà opporsi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Napoli di Antonio Conte.

Per i bergamaschi sarà il secondo match consecutivo in casa, dopo il recupero di martedì contro la Juventus; azzurri che, invece, arrivano all’appuntamento da primi in classifica, dopo il successo di domenica sull’Hellas Verona.

Sono 47 i punti per il Napoli, primo a +3 sull’Inter e a +4 proprio sull’Atalanta di Gasperini: chi vince fa un bello scatto in ottica tricolore.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.