Atalanta-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Monza

Terza sfida interna consecutiva per i ragazzi di Gasperini, al Gewiss arrivano i biancorossi di Nesta a caccia dell’impresa.

Derby lombardo nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A Enilive. Mercoledì al Gewiss Stadium si sfideranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Monza di Alessandro Nesta.

Per i nerazzurri sarà il terzo match interno consecutivo dopo quelli con il Celtic in Champions e con il Verona in campionato. Dea che proverà a replicare il successo netto con l’Hellas, con Retegui e compagni che hanno chiuso con il punteggio di 6-1.

Nel Monza, invece, Nesta cercherà il quarto risultato utile di fila, dopo i pari con Monza e Venezia e la netta affermazione, anche in questo caso, sul Verona.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.