Atalanta-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs AC Milan

Sfida d’alta classifica al Gewiss Stadium: Gasperini vuole la vetta, Fonseca ridurre il gap dalle prime.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Anticipo di lusso nella quindicesima giornata di Serie A Enilive. Venerdì sera si affronteranno a Bergamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Paulo Fonseca.

Nel big match del Gewiss motivazioni e momenti diversi. Nerazzurri a caccia della vetta della classifica, dopo l’ennesima grande prestazione con vittoria allegata a Roma. Una vittoria, infatti, potrebbe far scavalcare - quantomeno per qualche ora - il Napoli di Conte.

Per il Milan, invece, Bergamo è un crocevia: tre punti permetterebbero ai rossoneri di tornare quantomeno in lotta per lo Scudetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.