

Yildiz Bellanova Juventus AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Atalanta-Juventus, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

Atalanta e Juventus cercano il pass per le semifinali della Coppa Italia: chi vince si qualifica, chi perde viene eliminato dalla competizione. Cosa succede invece in caso di parità al 90'?

L'Inter ha superato il Torino diventando la prima formazione qualificata alle semifinali della Coppa Italia. E questa sera, a Bergamo, una tra Atalanta e Juventus seguirà l'esempio della squadra di Chivu.

Alla New Balance Arena va in scena la seconda sfida stagionale tra Atalanta e Juve, dopo quella di campionato finita 1-1 all'Allianz Stadium. Con un unico obiettivo, appunto: le semifinali di Coppa Italia.

Si gioca in gara secca, senza ritorno: la vincente approderà al prossimo turno e sfiderà una tra Bologna e Lazio, mentre la perdente verrà eliminata dalla competizione.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al 90'? Si andrebbe ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa prevede il regolamento dei quarti di finale di Coppa Italia.

  • ATALANTA-JUVENTUS, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    I tempi supplementari non sono previsti per Atalanta-Juventus in caso di pareggio al termine dei due tempi regolamentari. In generale, non sono previsti per le quattro partite dei quarti di finale di Coppa Italia.

    La formazione di Palladino e quella di Spalletti, dunque, non si daranno battaglia per 30 minuti extra suddivisi in due tempi da 15 ciascuno.

  • ATALANTA-JUVENTUS, CI SONO I RIGORI?

    Ciò significa che, nel caso il punteggio tra Atalanta e Juventus dovesse essere in equilibrio al 90', le due squadre si giocheranno la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia direttamente ai calci di rigore: avranno cinque esecuzioni a testa dal dischetto, con possibilità di proseguire a oltranza nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DEI QUARTI DI COPPA ITALIA

    Il regolamento dei quarti di Coppa Italia recita così:

    "Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI

    I tempi supplementari verranno introdotti, se necessari, a partire dalle semifinali di ritorno: dopo la seconda partita, in caso di parità di punteggio complessiva con la gara d'andata, si giocheranno altri 30 minuti prima degli eventuali rigori.

    Anche al termine della finalissima di Roma, se nessuna delle due squadre coinvolte riuscisse a prevalere sull'altra, si giocherebbero due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno prima di andare eventualmente ai rigori.

