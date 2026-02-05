Atalanta-Juventus, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

L'Inter ha superato il Torino diventando la prima formazione qualificata alle semifinali della Coppa Italia. E questa sera, a Bergamo, una tra Atalanta e Juventus seguirà l'esempio della squadra di Chivu.

Alla New Balance Arena va in scena la seconda sfida stagionale tra Atalanta e Juve, dopo quella di campionato finita 1-1 all'Allianz Stadium. Con un unico obiettivo, appunto: le semifinali di Coppa Italia.

Si gioca in gara secca, senza ritorno: la vincente approderà al prossimo turno e sfiderà una tra Bologna e Lazio, mentre la perdente verrà eliminata dalla competizione.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al 90'? Si andrebbe ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa prevede il regolamento dei quarti di finale di Coppa Italia.