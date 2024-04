Atalanta-Juventus deciderà la regina della Coppa Italia, come nel 2021: cambia tutto rispetto all'ultima finale

Tre anni dopo la vittoria della Juventus, bianconeri e Atalanta si affronteranno nuovamente per decidere la vincitrice della Coppa Italia.

Atalanta-Juventus, come nel 2021. Tre anni dopo la finale vinta dai bianconeri, la Coppa Italia verrà nuovamente assegnata dalla sfida tra nerazzurri e Madama. Dopo aver rispettivamente battuto Fiorentina e Lazio, le squadre di Gasperini e Allegri daranno vita alla sfida in gara unica che decreterà la squadra Campione del torneo 2023/2024.

Sarà una finale decisamente diversa quella del 2024, considerando come tre anni fa Atalanta e Juventus scesero in campo in pandemia covid, tra mascherine e limitazioni ai tifosi. Ora, invece, ci sarà un Olimpico pregno di calore ad accogliere le due squadre.

Sicuramente, rispetto all'anno scorso, la Coppa Italia avrà una nuova vincitrice, dopo l'eliminazione dell'Inter Campione in carica contro il Bologna.

A proposito di nerazzurri, tra l'altro, sia Atalanta che Juventus raggiungono il team Campione d'Italia nella lista delle quattro squadre qualificate alla prossima Supercoppa Italiana (l'ultima sarà una tra Milan, Bologna e Roma).