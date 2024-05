Atalanta-Juventus, Fagioli si rivede dopo la squalifica: in campo per ricevere la medaglia della Coppa Italia

Ancora squalificato, il centrocampista della Juventus si è rivisto dopo sette mesi al termine della finale di Coppa Itlaia.

La Juventus ha conquistato la sua 15esima Coppa Italia. La quinta per Allegri e Alex Sandro, la prima per tanti giovani giocatori bianconeri. Medaglia d'oro per Rugani e Nicolussi Caviglia, per Vlahovic e per Chiesa, ma anche per Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Squalificato a causa delle note vicende relative alle scommesse, Fagioli si è rivisto in campo per ricevere la medaglia d'oro della Coppa Italia.

Con la maglia numero 21 indosso, che di fatto non veste oramai da metà 2023, il giovane centrocampista bianconero è stato regolarmente premiato dopo il successo della Juventus in finale di Coppa Italia.