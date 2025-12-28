Getty Images
Atalanta-Inter moviola, rigori e goal annullati: la spiegazione degli episodi e cosa è successo
I GOAL ANNULLATI IN ATALANTA-INTER
Dopo un primo tempo in costante crescita, al minuto 36 l'Inter trova il goal del vantaggio. Che dura però pochi secondi.
Thuram segna un gran goal, ma il VAR ravvisa un fuorigioco del compagno Lautaro poco prima del vantaggio. Nessun dubbio e partita che prosegue sullo 0-0.
Pochi dubbi anche sui goal annullati all'Atalanta: De Ketelaere prima e Scamacca poi segnano in netto fuorigioco.
RIGORI E CASI DA MOVIOLA
Nessuna polemica relativa a interventi in area di rigore, fin qui, durante Atalanta-Inter.
