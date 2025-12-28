Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
LautaroGetty Images
Michael Di Chiaro

Atalanta-Inter 0-1, pagelle e tabellino: Lautaro decisivo, Pio Esposito risponde presente, Djimsiti rovina tutto, disastro Samardzic

Il lampo del Toro proietta l'Inter in vetta e manda al tappeto la Dea che nel finale si divora il pari con Samardzic.

Pubblicità

L'Inter risponde a Napoli e Milan e chiude il 2025 in vetta al campionato di Serie A: dopo un'ora di gioco ad alta intensità ci pensa il solito Lautaro Martinez a mandare al tappeto l'Atalanta e a riportare la squadra di Chivu al primo posto in classifica.

Nella prima frazione di gioco l'Inter prova a dettare l'andatura al cospetto di un'Atalanta che difende bene e che quando ha la possibilità di attaccare gli spazi riesce a ribaltare il fronte con grande personalità. Tuttavia, le occasioni più nitide le costruisce la squadra di Chivu: Kolasinac scherma la conclusione a botta sicuran di Akanji, mentre Carnesecchi risponde presente sui tentativi di Thuram e Lautaro. A dieci dall'intervallo, l'Inter trova il goal vantaggio proprio grazie alla splendida connessione tra i suoi attaccanti: Lautaro imbuca per Thuram che batte Carnesecchi, ma l'esultanza interista viene spenta dopo una manciata di secondi: il VAR, infatti, ravvisa un offside dell'argentino, autore dell'assist.

Nella ripresa, invece, l'Atalanta - che manda subito in campo Musah - parte con un piglio decisamente più aggressivo: la Dea troverebbe anche il goal con De Ketelaere, ma anche in questo caso l'azione è viziata in partenza dalla posizione di fuorigioco di Zalewski che porta all'annullamento della rete. Passa meno di un minuto e la palla goal più importante della gara ce l'ha l'Inter: Luis Henrique, imbeccato da un passaggio illuminante, si presenta al cospetto di Carnesecchi che lo stoppa sul più bello con un grande intervento, poi la sfera arriva a Barella che, a porta vuota, deposita sul fondo. L'Atalanta si vede annullare un altro gol a causa del netto fuorigioco di Scamacca, ma a rovinare è l'erroraccio di Ederson. Alleggerimento sbagliato da parte del brasiliano e Inter che ne approfitta subito: Pio Esposito, in campo da una manciata di secondi, tocca per Lautaro che di punta trafigge Carnesecchi e regala tre punti pesantissimi all'Inter che chiude il 2025 in vetta alla Serie A, ma non senza un brivido finale: a due dal novantesimo, infatti, Samardzic cestina incredibilmente sul fondo un autentico rigore in movimento graziando Sommer.

  • PAGELLE ATALANTA

    Djimsiti (4) spiana la strada all'Inter con un errore incredibile in fase di alleggerimento che dà il là alla ripartenza culminata nel goal di Lautaro. Peggio ancora fa Samardzic (4) che a ridosso del novantesimo si divora un autentico rigore in movimento che sarebbe valso il pareggio. Male anche Ederson (5) e Zappacosta (5). De Ketelaere (6) e Scamacca (6) sono gli unici a creare qualche grattacapo alla retroguardia interista.

    VOTI ATALANTA:Carnesecchi 6.5; Djimsiti 4, Hien 6, Kolasinac 5.5 (75' Samardzic 4); Zappacosta 5 (46' Musah 6), De Roon 6, Ederson 5, Zalewski 6 (65' Bernasconi 6); De Ketelaere 6, Pasalic 6 (58' Kamaldeen 5.5); Scamacca 6.

    • Pubblicità

  • PAGELLE INTER

    Lautaro (7) si conferma letale contro l'Atalanta e firma il goal che proietta l'Inter in vetta. Brilla anche Pio Esposito (6.5) autore di un assist pochi minuti dopo il suo ingresso e di diverse giocate importanti. Prestazione di alto livello da parte di Bisseck (6.5), Barella (6.5) e Dimarco (6.5). In ombra Thuram (5.5).

    VOTI INTER: Sommer 6; Bisseck 6.5, Akanji 7, Bastoni 6; Luis Henrique 5.5, Barella 6.5 (76' Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6, Zielinski 6 (83' Frattesi sv), Dimarco 6.5 (76' Carlos Augusto 6); Lautaro 7 (83' Diouf sv), Thuram 5.5 (64' Pio Esposito 6.5)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO ATALANTA-INTER

    ATALANTA-INTER 0-1

    Marcatori: 66' Lautaro

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (75' Samardzic); Zappacosta (46' Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (65' Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (58' Kamaldeen); Scamacca. All. Palladino

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (76' Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (83' Frattesi), Dimarco (76' Carlos Augusto); Lautaro (83' Diouf), Thuram (64' Pio Esposito). All. Chivu

    Arbitro:

    Ammoniti: Kolasinac, De Ketelaere, Kamaldeen

    Espulsi: -

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0