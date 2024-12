Atalanta-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Dea non vuole smettere di sognare: al Gewiss sfida contro i toscani di D’Aversa per blindare il primo posto in Serie A.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Turno prenatalizio in Serie A Enilive. La 17^ giornata del campionato offrirà la sfida fra Atalanta ed Empoli, di fronte nel tardo pomeriggio di domenica. Nerazzurri sempre in vetta alla classifica e reduci dai successi contro Cagliari e Cesena, quest’ultimo in Coppa Italia: Gasperini non vuol fermarsi e regalarsi un Natale al comando della Serie A. Occhio, però, all’Empoli di Roberto D’Aversa, che nonostante il ko con il Torino della scorsa settimana, vantano un’ottima classifica e arrivano al Gewiss con l’intenzione di fare il colpaccio. L'articolo prosegue qui sotto Arbitra Ermanno Feliciani di Teramo. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.