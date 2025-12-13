Atalanta 'double face': vola in Champions League, ma non trova continuità in Serie A

L'Atalanta, come detto, è stata sin qui protagonista di un percorso super in Champions League. Dopo il tonfo per 4-0 all'esordio contro il PSG campione d'Europa, la Dea ha letteralmente cambiato marcia nelle notti di coppa.

Nelle successive cinque partite, infatti, sono arrivate ben quattro vittorie e un pareggio: 2-1 al Club Brugge e 0-0 con lo Slavia Praga prima del tris di vittorie di fila: colpo esterno a tempo scaduto contro il Marsiglia, lo strepitoso tris di Francoforte e, appunto, la storica rimonta contro il Chelsea.

Dopo sei giornate della League Phase, l'Atalanta è terza con 13 punti. E con due partite ancora da giocare (contro Athletic Bilbao e Union-Saint Gilloise) il sogno di approdare direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff è a questo punto un obiettivo percorribile.