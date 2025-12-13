Atalanta 'double face': vola in Champions League, ma non trova continuità in Serie A

Negli occhi c'è ancora la splendida vittoria dell'Atalanta in rimonta contro il Chelsea che ha illuminato la notte di Champions alla New Balance Arena. Tre punti in rimonta contro i campioni del Mondo in carica che a questo punto aprono a scenari davvero intriganti e suggestivi per quanto riguarda il prosieguo del percorso in Europa.
La Dea, però, le problematiche maggiori, in questa stagione, le ha sempre avute in campionato dove sin qui ha sempre viaggiato ad andamento troppo intermittente e con prestazioni decisamente rivedibili. In altre parole, quella dei bergamaschi è stata sin qui un'annata a due facce.
Una formazione, quella nerazzurra, capace di volare nel contesto della massima rassegna continentale ma molto attardata in Serie A, contesto nel quale è chiamata a cambiare passo a strettissimo giro di posta.