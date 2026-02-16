Goal.com
Palladino AtalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Atalanta con l’emergenza trequartisti: come giocheranno i nerazzurri e le soluzioni per Palladino

Tra cessioni e infortuni, l’Atalanta arriva nel momento cruciale della sua stagione con tre uomini per due posti: le soluzioni per Palladino.

Un’emergenza inaspettata complica i piani di Raffaele Palladino nel momento più delicato della stagione, con i playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund alle porte e una risalita in campionato da proseguire.

L’Atalanta infatti si ritrova ad affrontare le prossime partite con solo tre trequartisti per due posti: gli altri o sono stati ceduti nel mercato di gennaio, oppure sono indisponibili causa infortuni.

Ma come giocherà l’Atalanta nelle prossime gare? Che soluzioni adotterà Palladino? Tutte le soluzioni.

  • APPENA TRE UOMINI PER DUE POSTI

    Per il suo 3-4-2-1, Palladino ha a disposizione solo tre uomini per la trequarti per le prossime settimane: Samardzic, Zalewski (adattato ormai da tempo a quella posizione) e Sulemana. I primi due dovrebbero essere i titolari, con Sulemana prima alternativa.

  • QUANDO TORNA RASPADORI

    A complicare i piani di Palladino è stato l’infortunio muscolare di Giacomo Raspadori. L’ex Atletico Madrid ha riportato uno stiramento di primo grado al flessore: il suo rientro è previsto per metà marzo.

  • TEMPI PIÙ LUNGHI PER DE KETELAERE

    Servirà invece ancora più tempo per rivedere in campo Charles De Ketelaere: il belga si è operato al menisco e per rivederlo in campo bisogna attendere almeno inizio aprile.

  • CESSIONI A GENNAIO

     L’Atalanta ha iniziato la stagione con un lungo elenco di trequartisti in rosa, molti dei quali però sono stati ceduti a gennaio. Lookman (sostituito da Raspadori) è stato ceduto all’Atletico Madrid, Maldini alla Lazio e Brescianini alla Fiorentina.

