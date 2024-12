Atalanta-Cesena 6-1, pagelle e tabellino: 'Dea' senza pietà, quarti di Coppa Italia in cassaforte

L'Atalanta travolge il malcapitato Cesena e si regala i quarti di Coppa Italia dove affronterà il Bologna. Retegui ancora a secco.

Tutto troppo facile per l'Atalanta che sbriga in scioltezza la pratica Cesena agli ottavi di Coppa Italia: un 6-1 che vale la qualificazione ai quarti di finale, dove ad attendere i nerazzurri ci sarà il Bologna di Italiano.

Gasperini manda in campo una formazione con diversi titolari, a dimostrazione della considerazione nutrita per l'avversario che però soccombe ben presto di fronte all'enorme divario qualitativo. Ai bergamaschi bastano quattro minuti per passare avanti con Zappacosta, mentre all'8' è già 2-0: De Ketelaere scambia con Retegui e di destro la piazza all'angolino. Anche Samardzic partecipa alla festa con un tiro deviato, ma all'intervallo il distacco è addirittura di quattro reti: doppietta personale per De Ketelaere, finalizzatore di una bellissima azione tutta di prima.

Nella ripresa c'è gloria anche per il nuovo entrato Brescianini, a segno su schema da calcio di punizione: non per Retegui, lasciato in campo da Gasperini per tutto l'incontro. Il 6-0 reca la firma di Samardzic, servito da Zaniolo e a segno col destro, non il piede preferito. Il Cesena riesce a 'iscriversi' al match solo poco prima del triplice fischio con Ceesay.