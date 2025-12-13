Atalanta-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Scamacca al top, ai sardi non bastano le parate di Caprile

Prove di continuità per l'Atalanta di Palladino, che dopo aver battuto il Chelsea ottiene anche il successo interno contro il Cagliari di Pisacane, reduce dalla convincente vittoria contro la Roma. A Bergamo decide la doppietta di Scamacca, in un match giocato soprattutto dai padroni di casa e con una sola conclusione nello specchio da parte della formazione sarda.

Nel primo tempo l'Atalanta è andata più volte vicina al goal, prima e dopo la rete decisiva di Scamacca, che ha deviato in rete una conclusione di Zappacosta al minuto 11.

Di fronte, però, il team di Palladino ha trovato un Caprile come di consueto praticamente perfetto e in grado di dire di no a Lookman e compagni in tutto l'arco dell'incontro.

Rispetto alla prima frazione si è leggermente fatta sentire la stanchezza atalantina per la gara contro il Chelsea di pochi giorni fa, ma ciò nonostante il Cagliari è apparso poco deciso e ben tenuto a freno dalla Dea, che risponde al successo di Lazio e Torino provando a riavvicinare il treno europeo.

Il pareggio di Gaetano, nuovamente in goal dopo essere subentrato, è arrivato dopo un bello scambio con Esposito, nell'unica conclusione nello specchio. Colpita, l'Atalanta ha saputo risollevarsi immediatamente insaccando nuovamente con Scamacca, riuscito a battere a rete dopo aver svirgolato nel primo tentativo: per l'ex Sassuolo sono 5 goal negli ultimi 5 incontri.

Nel prossimo weekend il Cagliari proverà a rilanciarsi in casa contro il Pisa, mentre l'Atalanta se la vedrà contro un Genoa in forma e rinato dopo l'arrivo di De Rossi in panchina.