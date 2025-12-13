Pubblicità
Scamacca Atalanta Cagliari Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Atalanta-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Scamacca al top, ai sardi non bastano le parate di Caprile

Due reti di Scamacca per la vittoria dell'Atalanta, in mezzo il goal di Gaetano, nuovamente in campo a gara in corso. Secondo successo consecutivo per la Dea dopo quello contro il Chelsea, il Cagliari finisce k.o dopo aver vinto contro la Roma.

Prove di continuità per l'Atalanta di Palladino, che dopo aver battuto il Chelsea ottiene anche il successo interno contro il Cagliari di Pisacane, reduce dalla convincente vittoria contro la Roma. A Bergamo decide la doppietta di Scamacca, in un match giocato soprattutto dai padroni di casa e con una sola conclusione nello specchio da parte della formazione sarda.

Nel primo tempo l'Atalanta è andata più volte vicina al goal, prima e dopo la rete decisiva di Scamacca, che ha deviato in rete una conclusione di Zappacosta al minuto 11. 

Di fronte, però, il team di Palladino ha trovato un Caprile come di consueto praticamente perfetto e in grado di dire di no a Lookman e compagni in tutto l'arco dell'incontro.

Rispetto alla prima frazione si è leggermente fatta sentire la stanchezza atalantina per la gara contro il Chelsea di pochi giorni fa, ma ciò nonostante il Cagliari è apparso poco deciso e ben tenuto a freno dalla Dea, che risponde al successo di Lazio e Torino provando a riavvicinare il treno europeo. 

Il pareggio di Gaetano, nuovamente in goal dopo essere subentrato, è arrivato dopo un bello scambio con Esposito, nell'unica conclusione nello specchio. Colpita, l'Atalanta ha saputo risollevarsi immediatamente insaccando nuovamente con Scamacca, riuscito a battere a rete dopo aver svirgolato nel primo tentativo: per l'ex Sassuolo sono 5 goal negli ultimi 5 incontri.

Nel prossimo weekend il Cagliari proverà a rilanciarsi in casa contro il Pisa, mentre l'Atalanta se la vedrà contro un Genoa in forma e rinato dopo l'arrivo di De Rossi in panchina.

  • PAGELLE ATALANTA

    Scamacca (voto 7.5) è ottimo nel farsi trovare nel posto giusto in occasione delle due reti, dimostrando di essere veramente tornato. Ahanor (5.5) entra per Djimsiti sbandando un po' in occasione degli attacchi rossoblù. Lookman (6) cala alla distanza, Koussunou (6.5) è il migliore della retroguardia.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 6, Djimsiti 6 (55' Ahanor 5.5), Kolasinac 6; Zappacosta 6 (79' Samardzic 6.5), De Roon 6, Ederson 6.5 (66' Musah 6), Bernasconi 6.5 (66' Zalewski 6); De Ketelaere 6.5, Lookman 6.5; Scamacca 7.5

  • PAGELLE CAGLIARI

    Caprile (voto 7) è come di consueto uno dei migliori della formazione sarda, perfetto nelle conclusioni atalantine. Gaetano (7) si sta ritagliando uno spazio importante come subentrante, con due goal dalla panchina negli ultimi due incontri. Luperto (5) fatica in occasione delle reti avversarie, mentre Adopo (5.5) viene troppo spesso superato dagli avversari a centrocampo.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 7; Zappa 6 (58' Prati 6), Luperto 5 (88' Pavoletti sv), Rodriguez 5.5 (67' Idrissi 6); Palestra 6, Adopo 5.5 (88' Luvumbo sv), Deiola 5.5, Folorunsho 6, Obert 6; Esposito 7, Borrelli 5.5 (58' Gaetano 7)

  • TABELLINO ATALANTA-CAGLIARI 2-1

    Marcatori: 11' Scamacca (A), 75' Gaetano (C), 81' Scamacca (A)

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 6, Djimsiti 6 (55' Ahanor 5.5), Kolasinac 6; Zappacosta 6 (79' Samardzic 6.5), De Roon 6, Ederson 6.5 (66' Musah 6), Bernasconi 6.5 (66' Zalewski 6); De Ketelaere 6.5, Lookman 6.5; Scamacca 7.5. Allenatore: Palladino

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 7; Zappa 6 (58' Prati 6), Luperto 5 (88' Pavoletti sv), Rodriguez 5.5 (67' Idrissi 6); Palestra 6, Adopo 5.5 (88' Luvumbo sv), Deiola 5.5, Folorunsho 6, Obert 6; Esposito 7, Borrelli 5.5 (58' Gaetano 7). Allenatore: Pisacane

    Ammoniti: Bernasconi (A), Rodriguez (C), Gaetano (C)

    Espulsi: -

