Atalanta-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Bologna

Al Gewiss Stadium è quasi uno spareggio Champions: Italiano sfida Gasperini, formazioni, canale tv e streaming.

Un vero e proprio spareggio per la Champions League. L’anticipo domenicale delle 12:30 del 32esimo turno di Serie A di giocherà al Gewiss Stadium, fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Nerazzurri in netta flessione nelle ultime settimane: dal sogno Scudetto, a Bergamo si è passati al doversi guardare le spalle dal ritorno di Juventus, Roma e Bologna in ottica UCL. Gasperini deve cercare di ritrovare i suoi uomini e riscattarsi battendo una diretta concorrente per il terzo posto.

Di contro, invece, c’è un Bologna che vive un momento brillante ed è reduce dal pari contro il Napoli dell’ultimo turno: Italiano vuole centrare la seconda qualificazione consecutiva alla Champions e una vittoria a Bergamo permetterebbe a Orsolini e compagni il sorpasso alla Dea al terzo posto.

