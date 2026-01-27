L'Aston Villa rivuole Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest

Di Douglas Luiz abbiamo un ricordo un po' così in Italia: alla fine è stato lui uno dei simboli del fallimentare progetto Thiago Motta, naufragato dopo pochi mesi di Juventus e senza nemmeno completare una stagione intera.
Però rimane il fatto che il centrocampista brasiliano rimane particolarmente apprezzato, e soprattutto molto richiesto, in Premier League. Dove gioca attualmente con il Nottingham Forest e dove potrebbe rimanere nella seconda parte della stagione, ma con un'altra maglia: quella dell'Aston Villa.
A rivelarlo questa mattina è stato The Athletic, secondo cui proprio il Villa è la nuova pretendente per Douglas Luiz, il cui cartellino continua a essere di proprietà della Juventus: sarebbe una sorta di ritorno a casa.