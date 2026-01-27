L'Aston Villa rivuole Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest

Come funziona invece il triangolo tra Juventus, Aston Villa e Nottingham Forest? Perché sì, Douglas Luiz è di proprietà dei bianconeri, ma come detto ha trascorso la prima parte della stagione proprio a Nottingham.

Nel dettagliato comunicato emesso in estate dopo la cessione, la Juventus spiegava che Douglas Luiz aveva lasciato Torino in prestito "con l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026". Nelle casse juventine pioverebbero 25 milioni più 3 e mezzo di bonus. Il Forest ha anche un diritto di riscatto a disposizione, nel caso le condizioni per l'obbligo non si verificassero.

L'obbligo di riscatto in questione è legato alle presenze stagionali di Douglas Luiz e non è ancora scattato. Motivo per cui il brasiliano continua, appunto, a essere di fatto un calciatore della Juventus.

Prima di approdare - eventualmente - all'Aston Villa, di conseguenza, andrebbe risolto inizialmente il prestito del calciatore al Nottingham Forest. Un intreccio all'apparenza non semplicissimo da sbrogliare.