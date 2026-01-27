Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Stefano Silvestri

L'Aston Villa rivuole Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest

Il centrocampista brasiliano è richiestissimo sul mercato e può tornare al Villa, dove ha vissuto gli anni migliori della carriera. Ma prima andrebbe interrotto il prestito al Forest.

Pubblicità

Di Douglas Luiz abbiamo un ricordo un po' così in Italia: alla fine è stato lui uno dei simboli del fallimentare progetto Thiago Motta, naufragato dopo pochi mesi di Juventus e senza nemmeno completare una stagione intera.

Però rimane il fatto che il centrocampista brasiliano rimane particolarmente apprezzato, e soprattutto molto richiesto, in Premier League. Dove gioca attualmente con il Nottingham Forest e dove potrebbe rimanere nella seconda parte della stagione, ma con un'altra maglia: quella dell'Aston Villa.

A rivelarlo questa mattina è stato The Athletic, secondo cui proprio il Villa è la nuova pretendente per Douglas Luiz, il cui cartellino continua a essere di proprietà della Juventus: sarebbe una sorta di ritorno a casa.

  • INTERESSE SERIO

    Scrive The Athletic che l'Aston Villa sta "valutando seriamente" di riportare Douglas Luiz a Birmingham durante l'ultima settimana della finestra invernale di calciomercato. E che per questo motivo si è già messo all'opera in maniera piuttosto concreta per arrivare all'obiettivo.

    Il club inglese è in contatto con la Juventus per il brasiliano, che attualmente si trova in prestito al Nottingham Forest: i dialoghi non sono ancora in una fase avanzata, ma sono concreti e reali.

    • Pubblicità

  • LA MORIA DI CENTROCAMPISTI

    In mezzo al campo, del resto, l'Aston Villa ha dovuto fare i conti negli ultimi tempi con una serie di infortuni più o meno gravi: primo tra tutti quello di Boubacar Kamara, che si è rotto un ginocchio e dovrà saltare tutto il resto della stagione.

    Non solo: anche McGinn si è fatto male a un ginocchio, anche se il suo infortunio è meno grave di quello del compagno e il rientro è previsto per febbraio. E pure Tielemans ha accusato problemi, ma a una caviglia, durante la gara vinta domenica in casa del Newcastle.

    Per questo il Villa si è messo immediatamente in moto per regalare a Unai Emery un nuovo elemento in mezzo al campo: nei giorni scorsi si è parlato del milanista Loftus-Cheek, ora invece ecco rispuntare una vecchia conoscenza come Douglas Luiz.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INTRECCIO COL NOTTINGHAM FOREST

    Come funziona invece il triangolo tra Juventus, Aston Villa e Nottingham Forest? Perché sì, Douglas Luiz è di proprietà dei bianconeri, ma come detto ha trascorso la prima parte della stagione proprio a Nottingham.

    Nel dettagliato comunicato emesso in estate dopo la cessione, la Juventus spiegava che Douglas Luiz aveva lasciato Torino in prestito "con l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026". Nelle casse juventine pioverebbero 25 milioni più 3 e mezzo di bonus. Il Forest ha anche un diritto di riscatto a disposizione, nel caso le condizioni per l'obbligo non si verificassero. 

    L'obbligo di riscatto in questione è legato alle presenze stagionali di Douglas Luiz e non è ancora scattato. Motivo per cui il brasiliano continua, appunto, a essere di fatto un calciatore della Juventus.

    Prima di approdare - eventualmente - all'Aston Villa, di conseguenza, andrebbe risolto inizialmente il prestito del calciatore al Nottingham Forest. Un intreccio all'apparenza non semplicissimo da sbrogliare.

  • ANCHE IL CHELSEA IN CORSA

    La trama si infittisce ancor più se si pensa che l'Aston Villa non è l'unico club di Premier League concretamente sulle tracce di Douglas Luiz: la scorsa settimana è infatti venuto alla luce anche l'interesse del Chelsea nei confronti del centrocampista esploso nel Vasco da Gama. Interesse rivelato ancora una volta da The Athletic.

    Nonostante la prima parte della stagione di Douglas Luiz sia stata tutt'altro che eccelsa (appena 14 presenze tra tutte le competizioni, qualche problema muscolare), i Blues lo vorrebbero in prestito per avere un'ulteriore alternativa a Caicedo, Fernandez e agli altri centrocampisti. Con la Juve che attende di capire l'evolversi della situazione negli ultimi giorni di mercato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0