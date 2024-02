Aston Villa-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della FA Cup

Replay di FA Cup, l'Aston Villa ospita il Chelsea: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo lo 0-0 di fine gennaio, Aston Villa e Chelsea tornano in campo per il quarto turno di FA Cup. Replay della sfida per decidere chi passerà alla fase successiva del torneo più antico del mondo per raggiungere le squadre già qualificate.

Sono agli ottavi/quinto turno, tra le altre, Manchester City, Manchester United e Brighton, ma la vincitrice tra Aston Villa e Chelsea andrà a sfidare una tra Leeds e Plymouth, entrambe di scena in un altro replay dopo l'1-1 dello scorso mese.

Due vittorie a testa negli ultimi cinque incontri per Aston Villa e Chelsea, ma ultimo turno di Premier all'opposto: i Villans hanno abbattuto lo Sheffield in trasferta per 5-0, i Blues sono capitolati in casa contro il Wolverhampton per 4-2.

In questa pagina tutte le info su come vedere Aston Villa-Chelsea e le formazioni titolari del match di FA Cup.