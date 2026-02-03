Getty Images
Asta buste chiuse Fantacalcio: come funziona, regole e quanto offrire per i giocatori
COME FUNZIONA L'ASTA A BUSTE CHIUSE
Per quanto riguarda l'asta di riparazione, il meccanismo è piuttosto semplice.
In base ai calciatori svincolati e ai crediti a disposizione, si fanno le offerte per occupare gli slot rimasti liberi.
Ad esempio, se avete svincolato tre difensori, due centrocampisti e due attaccanti, con 50 crediti a disposizione, dovete offrire per 7 giocatori senza però sforare il budget a disposizione.
L'offerta viene fatta a busta chiusa, per tutti i fantallenatori, e all'apertura delle buste chi ha fatto l'offerta più alta per quel determinato calciatore se lo aggiudica.
Verranno fatti diversi giri di buste, fino a quando i fantallenatori non avranno occupato tutti gli slot liberi in rosa.
QUANTO OFFRIRE PER I GIOCATORI ALLE BUSTE
Chiaramente dipende dal vostro budget, ma in linea di massima il consiglio è quello di non offrire mai cifra tonda, per evitare di fare la stessa offerta di un altro fantallenatore.
Quindi, se pensate di offrire 30, mettete 31 e via dicendo. L'offerta minima per un calciatore è 1 e se nessuno, in quella tornata di buste, offre per il calciatore in questione, se lo aggiudicherà proprio chi eventualmente ha offerto 1.
CHE SUCCEDE SE ALLE BUSTE VIENE FATTA LA STESSA OFFERTA
Se due fantallenatori fanno la stessa offerta per un giocatore alle buste, allora nessuno si aggiudicherà il giocatore in questione.
E al successivo giro di buste, tutti i fantallenatori potranno nel caso presentare una nuova offerta.
