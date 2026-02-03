Asta buste chiuse Fantacalcio: come funziona, regole e quanto offrire per i giocatori

Chiaramente dipende dal vostro budget, ma in linea di massima il consiglio è quello di non offrire mai cifra tonda, per evitare di fare la stessa offerta di un altro fantallenatore.

Quindi, se pensate di offrire 30, mettete 31 e via dicendo. L'offerta minima per un calciatore è 1 e se nessuno, in quella tornata di buste, offre per il calciatore in questione, se lo aggiudicherà proprio chi eventualmente ha offerto 1.