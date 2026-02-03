Goal.com
Raspadori Atalanta Parma
Marco Trombetta

Asta buste chiuse Fantacalcio: come funziona, regole e quanto offrire per i giocatori

Come funziona l'asta a buste chiuse del Fantacalcio: il regolamento, i crediti da offrire e tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati.

  • COME FUNZIONA L'ASTA A BUSTE CHIUSE

    Per quanto riguarda l'asta di riparazione, il meccanismo è piuttosto semplice. 

    In base ai calciatori svincolati e ai crediti a disposizione, si fanno le offerte per occupare gli slot rimasti liberi.

    Ad esempio, se avete svincolato tre difensori, due centrocampisti e due attaccanti, con 50 crediti a disposizione, dovete offrire per 7 giocatori senza però sforare il budget a disposizione.

    L'offerta viene fatta a busta chiusa, per tutti i fantallenatori, e all'apertura delle buste chi ha fatto l'offerta più alta per quel determinato calciatore se lo aggiudica.

    Verranno fatti diversi giri di buste, fino a quando i fantallenatori non avranno occupato tutti gli slot liberi in rosa.

  • QUANTO OFFRIRE PER I GIOCATORI ALLE BUSTE

    Chiaramente dipende dal vostro budget, ma in linea di massima il consiglio è quello di non offrire mai cifra tonda, per evitare di fare la stessa offerta di un altro fantallenatore.

    Quindi, se pensate di offrire 30, mettete 31 e via dicendo. L'offerta minima per un calciatore è 1 e se nessuno, in quella tornata di buste, offre per il calciatore in questione, se lo aggiudicherà proprio chi eventualmente ha offerto 1. 

  • CHE SUCCEDE SE ALLE BUSTE VIENE FATTA LA STESSA OFFERTA

    Se due fantallenatori fanno la stessa offerta per un giocatore alle buste, allora nessuno si aggiudicherà il giocatore in questione.

    E al successivo giro di buste, tutti i fantallenatori potranno nel caso presentare una nuova offerta. 

