Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

"Assolutamente patetico", Donnarumma sotto accusa dopo l'uscita che ha portato al goal di Tyler Adams ma Guardiola lo difende: "Era fallo"

Donnarumma finisce nel mirino delle critiche per il goal subito contro il Bournemouth ma il portiere protesta con l'arbitro e Guardiola lo difende: "Incredibile che non sia stato annullato"

Gianluigi Donnarumma è stato criticato per il suo ruolo nel goal del momentaneo pareggio del Bournemouth contro il Manchester City, dopo che il portiere italiano ha sbagliato l'intervento su un calcio d'angolo battuto da Alex Scott. 

Le proteste dell'italiano nei confronti di Anthony Taylor per una presunta spinta sono state respinte dall'arbitro. Una decisione contestata anche da Pep Guardiola.

I tifosi, specie quelli del PSG, non hanno però perso tempo nel commentare l'errore di Donnarumma. Il primo da quando difende i pali del Manchester City.

  • L'ERRORE DI DONNARUMMA

    Il City era comodamente in vantaggio per 1-0 nella partita poi vinta per 3-1 contro i Cherries, grazie al goal di Erling Haaland al 17° minuto. Ma gli ospiti sono tornati in gioco anche grazie ad un errore di Donnarumma.

    Al 25', il Bournemouth ha conquistato un calcio d'angolo e quando Scott ha crossato verso il secondo palo, il portiere si è mosso per intercettare il pallone e scongiurare il pericolo. Ma quando Donnarumma ha cercato di respingere il pallone con un pugno, lo ha mancato completamente. Il pallone è rimbalzato sui piedi di Tyler Adams, che non ha sbagliato da distanza ravvicinata e ha mandato la palla in rete.

    Donnarumma ha protestato furiosamente con l'arbitro, sostenendo di aver subito un fallo mentre cercava di prendere la palla. Ma in cambio ha ricevuto solo un'ammonizione.

    I COMMENTI DEI TIFOSI SU DONNARUMMA

    I tifosi delle altre squadre non hanno esitato a prendere in giro Donnarumma, il cui debole tentativo e le successive lamentele non hanno contribuito ad aiutarlo. Un tifoso dell'Arsenal ha trovato divertente la situazione a spese del giocatore rivale, postando su X: "Piange, nessuno ha nemmeno toccato Donnarumma. È assolutamente patetico".

    Un altro ha scherzato: "Donnarumma pensa di essere ancora in Ligue 1 per chiedere l'annullamento del goal".

    Il portiere dell'Italia è stato criticato innumerevoli volte in passato per alcuni difetti. In particolare la sua abilità con i piedi e la difficoltà nel respingere i cross sono state oggetto di critiche in più di un'occasione.

    "Donnarumma che implora un fallo dopo aver sbattuto le braccia su un calcio piazzato, una storia vecchia come il mondo", ha scritto qualcuno.

    "Poco affidabile" è stata un'altra frase sui social: "Donnarumma è così poco affidabile in tutto tranne che nel parare i tiri". Nel frattempo, qualcun altro ha affermato che è stato "terribile" che Donnarumma non abbia preso la palla. "A volte è davvero poco affidabile, non così bravo come la gente pensa", ha aggiunto.

    Mentre un altro tifoso era d'accordo e ha chiesto: "Non spetta a me dire a un portiere di livello mondiale come fare il suo lavoro, ma perché Donnarumma non ha preso quella palla?".

  • TRAFFORD SPERA

    Se Donnarumma dovesse prendere l'abitudine di sbagliare sui cross che dovrebbe parare, Pep Guardiola potrebbe pensare anche al clamoroso cambio tra i pali.

     La competizione per il posto da titolare all'Etihad è molto agguerrita, con James Trafford pronto a riprendersi il posto da titolare.

    L'inglese è stato nuovamente ingaggiato dal City quest'estate dopo aver impressionato nella corsa del Burnley alla promozione in Premier League, ma ha perso il posto dopo una prestazione deludente in trasferta contro il Brighton. Il 23enne continua a sperare di stravolgere la gerarchia e di soppiantare Donnarumma come prima scelta di Guardiola.

    Al momento comunque sembra difficile dato che Guardiola ha incassato la fiducia di Guardiola, che lo ha difeso pubblicamente anche dopo l'errore contro il Bournemouth. 

  • LA DIFESA DI GUARDIOLA

    L'allenatore del Manchester City, al termine della vittoria contro il Bournemouth, ha analizzato l'episodio incriminato: "Quando si vede il replay è incredibile dire che Donnarumma non abbia subito fallo. Ci sono cose difficili da capire! Perché quel goal non è stato annullato?".

    Guardiola ha poi assicurato: "Ha parato due o tre palloni. È un giocatore che non ne risente. Ma se prendiamo un cartellino giallo, va bene. Abbiamo James Trafford! Non sarà un problema. La sua fiducia verrà colpita? No, no. Aveva sedici, diciassette anni e giocava con il Milan e la Nazionale! Questo definisce i buoni giocatori, il modo in cui reagiscono."

