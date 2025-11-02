"Assolutamente patetico", Donnarumma sotto accusa dopo l'uscita che ha portato al goal di Tyler Adams ma Guardiola lo difende: "Era fallo"

I tifosi delle altre squadre non hanno esitato a prendere in giro Donnarumma, il cui debole tentativo e le successive lamentele non hanno contribuito ad aiutarlo. Un tifoso dell'Arsenal ha trovato divertente la situazione a spese del giocatore rivale, postando su X: "Piange, nessuno ha nemmeno toccato Donnarumma. È assolutamente patetico".

Un altro ha scherzato: "Donnarumma pensa di essere ancora in Ligue 1 per chiedere l'annullamento del goal".

Il portiere dell'Italia è stato criticato innumerevoli volte in passato per alcuni difetti. In particolare la sua abilità con i piedi e la difficoltà nel respingere i cross sono state oggetto di critiche in più di un'occasione.

"Donnarumma che implora un fallo dopo aver sbattuto le braccia su un calcio piazzato, una storia vecchia come il mondo", ha scritto qualcuno.

"Poco affidabile" è stata un'altra frase sui social: "Donnarumma è così poco affidabile in tutto tranne che nel parare i tiri". Nel frattempo, qualcun altro ha affermato che è stato "terribile" che Donnarumma non abbia preso la palla. "A volte è davvero poco affidabile, non così bravo come la gente pensa", ha aggiunto.

Mentre un altro tifoso era d'accordo e ha chiesto: "Non spetta a me dire a un portiere di livello mondiale come fare il suo lavoro, ma perché Donnarumma non ha preso quella palla?".