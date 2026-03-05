L'assenza di Lautaro si fa sentire nell'Inter: nelle ultime cinque gare una sola rete dagli attaccanti per i nerazzurri

Se è vero che l’Inter non poteva sperare di arrivare al derby di Milano in condizioni di classifica migliori - con un netto vantaggio di 10 punti sui rossoneri - è altrettanto vero che l’assenza di Lautaro pesa, e non poco.

Tutti e tre gli attaccanti, Thuram, Pio Esposito e Bonny, hanno dimostrato di rendere meglio giocando al fianco di Lautaro, ma nel derby, che con ogni probabilità deciderà lo Scudetto - se manterrà aperti i giochi o li chiuderà definitivamente - dovranno fare a meno del capitano argentino.

Fin qui le reti non sono mancate, tutt’altro, ma sono state distribuite tra gli altri giocatori, con un Dimarco in versione quasi supereroistica e con i calci piazzati a fare la differenza.

Chivu e l’Inter sperano però di ottenere risposte dai centravanti in una serata che può valere moltissimo: ora toccherà a loro dimostrare di saper essere “grandi” anche senza il numero 10 al loro fianco.