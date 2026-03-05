L'assenza di Lautaro si fa sentire nell'Inter: nelle ultime cinque gare una sola rete dagli attaccanti per i nerazzurri

Potrebbe essere un caso, per carità, ma è innegabile che l’assenza di Lautaro Martinez alteri notevolmente gli equilibri in casa Inter.
Il capocannoniere, nonché uno dei leader tecnico-tattici e dello spogliatoio, dà sempre l’impressione di poter essere decisivo, sia con i suoi goal - ben 18 fin qui tra tutte le competizioni - sia con le sue giocate.
E con lui in campo giocano meglio tutti: ne beneficiano i giovani Pio Esposito e Bonny, così come Thuram, ormai compagno fisso delle ultime stagioni, che senza l’argentino sembra quasi un altro giocatore.