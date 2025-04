L'impatto clamoroso di Assane Diao in Serie A con il Como: solo Retegui segna di più da quando è in Italia, il Manchester United già alla finestra?

Il Como si gode tutto il talento di Diao: sempre più decisivo. Dopo tre mesi in Italia ha già i riflettori puntati addosso.

Di aspettative da parte del Como e di Cesc Fabregas ce n'erano ma nessuno poteva immaginarsi l'impatto che Assane Diao ha avuto con il calcio italiano. Tre mesi incredibili per l'attaccante senegalese che non ha avuto bisogno di ambientarsi con una nuova realtà come invece capita a molti giocatori ben più quotati e pagati.

Il merito è senza dubbio anche del tecnico spagnolo e di come gioca il Como, che ha facilitato l'inserimento e il rendimento di Diao ma alla base di tutto ovviamente ci sono le grandi qualità del classe 2005.

Diao è per distacco la grande sorpresa della seconda parte di stagione ed è difficile trovare qualcuno che sia stato così tanto decisivo per la propria squadra come lui. Il Como vola e lo fa grazie anche a Diao.

Arrivato dalla Spagna a gennaio è già tra i migliori della Serie A per numeri e prestazioni. Tra passato, presente e futuro, Diao ha appena iniziato.