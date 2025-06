Aspettando Vlahovic, è casting Juventus in attacco: Osimhen resta il primo nome della lista

La Juventus, in attesa di sciogliere il nodo Vlahovic, si sta guardando attorno: l’obiettivo è regalare a Tudor un grande centravanti.

“Penso che con tre acquisti potremo essere davvero competitivi nella prossima stagione”.

Musica e parole di Igor Tudor che, dopo aver incassato la fiducia della Juventus ed essersi guadagnato permanenza e rinnovo, sta già indicando al club bianconero la strada da seguire per tornare ad alti livelli.

Se il presente parla di un Mondiale per Club da affrontare al meglio delle proprie possibilità, un pensiero non può non andare anche al futuro, visto che la Juve sarà per forza di cose chiamata ad essere competitiva su tutti i fronti e a lottare nella prossima stagione per lo Scudetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra le priorità della Vecchia Signora c’è quella di mettere a disposizione del tecnico croato un attaccante di valore assoluto e, tra tutti i profili valutati, il preferito è quello di Victor Osimhen.