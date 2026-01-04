Asllani può tornare subito all'Inter: il Torino pensa di concludere il prestito immediatamente, cosa sta succedendo

Arrivato in prestito dall'Inter ad agosto, nella parte finale del mercato, l'avventura di Kristjan Asllani con la maglia del Torino rischia di essere già ai titoli di coda ad inizio gennaio.
Questo perché il club granata sta prendendo in considerazione di mettere fine al prestito annuale liberando il centrocampista albanese subito.
Una decisione che sarebbe comunque sorprendente e inattesa, soprattutto per le tempistiche. La scelta definitiva comunque non è stata ancora presa ma sarà questione di ore.
L'Inter quindi può ritrovare Asllani in rosa a metà stagione, ma rimarrebbe in nerazzurro?