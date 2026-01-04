Pubblicità
Andrea Ajello

Asllani può tornare subito all'Inter: il Torino pensa di concludere il prestito immediatamente, cosa sta succedendo

A sorpresa l'esperienza di Asllani al Torino potrebbe già finire con sei mesi di anticipo: il club granata valuta di non proseguire il prestito.

Arrivato in prestito dall'Inter ad agosto, nella parte finale del mercato, l'avventura di Kristjan Asllani con la maglia del Torino rischia di essere già ai titoli di coda ad inizio gennaio. 

Questo perché il club granata sta prendendo in considerazione di mettere fine al prestito annuale liberando il centrocampista albanese subito. 

Una decisione che sarebbe comunque sorprendente e inattesa, soprattutto per le tempistiche. La scelta definitiva comunque non è stata ancora presa ma sarà questione di ore. 

L'Inter quindi può ritrovare Asllani in rosa a metà stagione, ma rimarrebbe in nerazzurro? 

  • ASLLANI-TORINO: SI VALUTA L'INTERRUZIONE DEL PRESTITO

    L'accordo tra Inter e Torino prevedeva un prestito annuale con diritto di riscatto ma il club granata sta seriamente pensando di interromperlo anticipatamente, con sei mesi di anticipo, come riportato da Matteo Moretto. 

    La decisione definitiva verrà presa dopo la prossima gara, che vedrà il Torino in campo contro il Verona oggi alle ore 18. Questione quindi di poche ore e poi si capirà se l'avventura di Asllani al Torino sarà già terminata. 

    (articolo in aggiornamento). 

  • NON CONVOCATO CONTRO IL VERONA

    A dimostrazione di questa rottura tra il Torino e Asllani, il centrocampista non sarà con la squadra nel match contro il Verona.

     L'albanese è stato escluso dai convocati per il match odierno e la scelta non è legata a problemi fisici ma perché non rientra più nei piani del club e dell'allenatore. 

  • I MOTIVI

    Ma come si è arrivati a questa situazione e alla possibile forte decisione del Torino? Un primo aspetto da considerare è quello puramente tecnico; Asllani nonostante sia stato impiegato con continuità non ha convinto il club che non lo considera centrale nella squadra. 

    Poi c'è da considerare il cambio in dirigenza, con l'arrivo di Gianluca Petrachi che ha sostituito da poche settimane Davide Vagnati nella figura di direttore sportivo. Il nuovo ds granata ha evidentemente altre idee per la squadra e Asllani non rientra nel progetto. 

  • ASLLANI TORNA ALL'INTER: LO SCENARIO

    Se dovesse concretizzarsi la separazione tra Asllani e il Torino, come sembra ormai scontata, il centrocampista farebbe ritorno all'Inter visto che è di proprietà del club nerazzurro. 

    Ovviamente però non è detto che prosegua la stagione a Milano visto che l'Inter a centrocampo è già completa e non troverebbe spazio. Eventualmente quindi il club e il giocatore dovrebbero cercare una nuova sistemazione nel mercato di gennaio. 

