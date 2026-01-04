Asllani può tornare subito all'Inter: il Torino pensa di concludere il prestito immediatamente, cosa sta succedendo

Ma come si è arrivati a questa situazione e alla possibile forte decisione del Torino? Un primo aspetto da considerare è quello puramente tecnico; Asllani nonostante sia stato impiegato con continuità non ha convinto il club che non lo considera centrale nella squadra.

Poi c'è da considerare il cambio in dirigenza, con l'arrivo di Gianluca Petrachi che ha sostituito da poche settimane Davide Vagnati nella figura di direttore sportivo. Il nuovo ds granata ha evidentemente altre idee per la squadra e Asllani non rientra nel progetto.