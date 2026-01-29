Asllani al Besiktas: cifre, formula del trasferimento e durata del contratto

Nuova avventura per Kristjan Asllani che saluta la Serie A e si trasferisce al Besiktas. Il giovane centrocampista albanese giocherà infatti in Turchia, dopo che Inter, Torino e il club turco hanno trovato l’accordo per il trasferimento.

Asllani in questa prima parte di stagione ha giocato con il Torino, club che lo ha prelevato dall’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Opzione che i granata hanno deciso di non esercitare.

Di seguito tutti i dettagli del trasferimento di Asllani al Besiktas: cifre e formula dell’affare.