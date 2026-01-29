Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
US Lecce v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Asllani al Besiktas: cifre, formula del trasferimento e durata del contratto

Asllani riparte dalla Turchia: il centrocampista albanese di proprietà dell’Inter, ma al Torino nella prima parte di stagione, giocherà con il Besiktas. Tutti i dettagli dell’operazione.

Pubblicità

Nuova avventura per Kristjan Asllani che saluta la Serie A e si trasferisce al Besiktas. Il giovane centrocampista albanese giocherà infatti in Turchia, dopo che Inter, Torino e il club turco hanno trovato l’accordo per il trasferimento.

Asllani in questa prima parte di stagione ha giocato con il Torino, club che lo ha prelevato dall’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Opzione che i granata hanno deciso di non esercitare.

Di seguito tutti i dettagli del trasferimento di Asllani al Besiktas: cifre e formula dell’affare.

  • ASLLANI HA SCELTO LA TURCHIA

    La scorsa estate Asllani ha lasciato l’Inter per trasferirsi al Torino con la formula del prestito oneroso (1.5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il club granata ha però adesso dato l’ok per interrompere il prestito: il centrocampista così è tornato formalmente all’Inter, per poi trasferirsi al Besiktas.

    • Pubblicità

  • LA FORMULA DELL’OPERAZIONE

    Asllani si trasferisce al Besiktas in prestito gratuito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Nell’accordo dunque non è stato inserito nessun obbligo di riscatto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LO STIPENDIO E IL CONTRATTO

    Trattandosi di un prestito con diritto di riscatto, Asllani si lega al Besiktas al momento fino al termine della stagione. Il club turco pagherà per interno lo stipendio del calciatore.

  • I NUMERI DI ASLLANI

    Nella prima parte di stagione vissuta con il Torino, Asllani (classe 2002) ha collezionato 15 presenze in campionato e una in Coppa Italia, senza mai andare a segno o fornire assist vincenti ai compagni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0