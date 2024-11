L'ascesa di Mbangula e Savona: dalla Serie C con la Juventus Next Gen a Belgio-Italia in un anno

Belgio vs Italia

I due giovani talenti bianconeri sono alla prima esperienza nella rispettiva Nazionale maggiore: questa sera si sfideranno in Nations League.

La prima volta non si scorda mai: per Samuel Mbangula e per Nicolò Savona la data del 14 novembre 2024 rimarrà fissa sul calendario.

I due giocatori della Juventus sono stati convocati rispettivamente da Belgio e Italia per gli appuntamenti di Nations League: per entrambi questa è la prima chiamata dalla Nazionale maggiore.

L'ala belga e il terzino italiano si sfideranno questa sera in occasione della quinta giornata della fase a gironi, in una partita che può rivelarsi decisiva per gli esiti della classifica.