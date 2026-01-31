Arsenal vittima del tabù Premier League: per tornare a vincere serve cambiare mentalità

L'Arsenal ha dominato la prima mezz'ora contro lo United e ha preso il comando in modo fortunato grazie a un autogoal di Lisandro Martinez. Ma invece di continuare su quella strada, è stato paralizzato dal nervosismo. Martin Zubimendi ha regalato agli ospiti il pareggio quando il suo passaggio sbagliato ha permesso a Bryan Mbeumo di andare in porta, e l'Arsenal è andato in svantaggio dopo cinque minuti della ripresa quando Patrick Dorgu ha tirato una volée imparabile sotto la traversa.

Arteta sembrava essere in preda al panico, effettuando una sconcertante quadrupla sostituzione che ha inutilmente compromesso l'equilibrio del centrocampo invece di modificare l'approccio dell'Arsenal, che, come per gran parte della stagione, era quello di concentrarsi esclusivamente sui calci piazzati. Mikel Merino ha brevemente pareggiato i conti per i Gunners da una di quelle situazioni di calcio piazzato, ma è stato lo United a spingersi in avanti per trovare il goal della vittoria, che ha meritato pochi istanti dopo, quando Matheus Cunha ha calciato un meraviglioso tiro a giro da 25 metri che ha superato David Raya.

Dopo il fischio finale, l'Emirates è stato invaso dai fischi, che però non hanno infastidito Arteta quanto avrebbero dovuto.

"Non importa [la reazione dei tifosi]; dobbiamo fare di più, quindi forse non è abbastanza", ha detto. "Dobbiamo dare il massimo. Quando lo fai, puoi stare tranquillo. Oggi abbiamo davvero cercato di dare il massimo, ma non siamo stati abbastanza efficaci contro una squadra molto ben organizzata e siamo stati puniti anche a causa dei nostri errori".

L'ossessione per l'efficienza è uno dei motivi principali per cui si stanno insinuando gli errori. Tutti i membri della squadra dell'Arsenal sembrano essere sulle spine in un momento in cui il divertimento e la libertà di espressione dovrebbero essere la priorità assoluta, vista la loro posizione dominante in classifica.