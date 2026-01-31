Arsenal vittima del tabù Premier League: per tornare a vincere serve cambiare mentalità

"Ci sono ancora dubbi sulla forza mentale della squadra. Penso che sia mancata l'aggressività. Troppi giocatori non sono riusciti a dare il meglio", ha dichiarato Patrick Vieira, leggenda dell'Arsenal, su Sky Sports dopo aver visto la sua ex squadra subire una sconfitta per 3-2 in casa contro il Manchester United lo scorso fine settimana. "Era una partita da vincere a tutti i costi. Dovevano mandare un messaggio alle altre squadre del campionato".
L'ex capitano dello United Roy Keane ha fatto eco ai sentimenti del suo vecchio rivale: "Stasera sembravano un po' spaventati. È strano quando guardi una squadra che sta volando, in cima alla classifica, e pensi: forza, mostra i muscoli. Ma a loro mancava la fiducia".
In effetti, questa è stata una valutazione corretta di una prestazione caratterizzata dalla cautela piuttosto che dall'audacia. Il vantaggio dell'Arsenal in testa alla Premier League è ora di soli quattro punti; hanno ridato speranza al Manchester City, all'Aston Villa e allo United , che è balzato al quarto posto dopo la sua prima vittoria all'Emirates dal 2017. Ci vorrebbe un crollo clamoroso perché lo United recuperasse il distacco di 12 punti dai Gunners, ma non è impossibile vista la loro ritrovata fiducia, soprattutto se, in netto contrasto, gli uomini di Mikel Arteta continuano a crogiolarsi nell'autocommiserazione.
Per porre finalmente fine all'attesa di 22 anni del club per la gloria nazionale, è necessario un enorme cambiamento di mentalità nello spogliatoio. Nessun'altra squadra può eguagliare la forza dell'Arsenal, eppure c'è ancora la sensazione che non sia pronta a fare il passo finale. La situazione potrebbe precipitare completamente se oggi non ci sarà una risposta immediata al Leeds United, che ha una storia di ostacoli alle aspirazioni di titolo dei Gunners...