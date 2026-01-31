Goal.com
Arsenal mentality GFXGOAL
James Westwood

Arsenal vittima del tabù Premier League: per tornare a vincere serve cambiare mentalità

L'Arsenal, per porre fine ai 22 anni di mancate vittorie della Premier League, deve cambiare mentalità: la trasferta a Leeds rischia di riportare alla mente i fantasmi dei tentativi falliti.

"Ci sono ancora dubbi sulla forza mentale della squadra. Penso che sia mancata l'aggressività. Troppi giocatori non sono riusciti a dare il meglio", ha dichiarato Patrick Vieira, leggenda dell'Arsenal, su Sky Sports dopo aver visto la sua ex squadra subire una sconfitta per 3-2 in casa contro il Manchester United lo scorso fine settimana. "Era una partita da vincere a tutti i costi. Dovevano mandare un messaggio alle altre squadre del campionato".

L'ex capitano dello United Roy Keane ha fatto eco ai sentimenti del suo vecchio rivale: "Stasera sembravano un po' spaventati. È strano quando guardi una squadra che sta volando, in cima alla classifica, e pensi: forza, mostra i muscoli. Ma a loro mancava la fiducia".

In effetti, questa è stata una valutazione corretta di una prestazione caratterizzata dalla cautela piuttosto che dall'audacia. Il vantaggio dell'Arsenal in testa alla Premier League è ora di soli quattro punti; hanno ridato speranza al Manchester City, all'Aston Villa e allo United , che è balzato al quarto posto dopo la sua prima vittoria all'Emirates dal 2017. Ci vorrebbe un crollo clamoroso perché lo United recuperasse il distacco di 12 punti dai Gunners, ma non è impossibile vista la loro ritrovata fiducia, soprattutto se, in netto contrasto, gli uomini di Mikel Arteta continuano a crogiolarsi nell'autocommiserazione.

Per porre finalmente fine all'attesa di 22 anni del club per la gloria nazionale, è necessario un enorme cambiamento di mentalità nello spogliatoio. Nessun'altra squadra può eguagliare la forza dell'Arsenal, eppure c'è ancora la sensazione che non sia pronta a fare il passo finale. La situazione potrebbe precipitare completamente se oggi non ci sarà una risposta immediata al Leeds United, che ha una storia di ostacoli alle aspirazioni di titolo dei Gunners...

  • Mikel ArtetaGetty

    FIATO SOSPESO

    L'Arsenal ha dominato la prima mezz'ora contro lo United e ha preso il comando in modo fortunato grazie a un autogoal di Lisandro Martinez. Ma invece di continuare su quella strada, è stato paralizzato dal nervosismo. Martin Zubimendi ha regalato agli ospiti il pareggio quando il suo passaggio sbagliato ha permesso a Bryan Mbeumo di andare in porta, e l'Arsenal è andato in svantaggio dopo cinque minuti della ripresa quando Patrick Dorgu ha tirato una volée imparabile sotto la traversa.

    Arteta sembrava essere in preda al panico, effettuando una sconcertante quadrupla sostituzione che ha inutilmente compromesso l'equilibrio del centrocampo invece di modificare l'approccio dell'Arsenal, che, come per gran parte della stagione, era quello di concentrarsi esclusivamente sui calci piazzati. Mikel Merino ha brevemente pareggiato i conti per i Gunners da una di quelle situazioni di calcio piazzato, ma è stato lo United a spingersi in avanti per trovare il goal della vittoria, che ha meritato pochi istanti dopo, quando Matheus Cunha ha calciato un meraviglioso tiro a giro da 25 metri che ha superato David Raya.

    Dopo il fischio finale, l'Emirates è stato invaso dai fischi, che però non hanno infastidito Arteta quanto avrebbero dovuto.

    "Non importa [la reazione dei tifosi]; dobbiamo fare di più, quindi forse non è abbastanza", ha detto. "Dobbiamo dare il massimo. Quando lo fai, puoi stare tranquillo. Oggi abbiamo davvero cercato di dare il massimo, ma non siamo stati abbastanza efficaci contro una squadra molto ben organizzata e siamo stati puniti anche a causa dei nostri errori".

    L'ossessione per l'efficienza è uno dei motivi principali per cui si stanno insinuando gli errori. Tutti i membri della squadra dell'Arsenal sembrano essere sulle spine in un momento in cui il divertimento e la libertà di espressione dovrebbero essere la priorità assoluta, vista la loro posizione dominante in classifica.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    PRIORITÀ ALL'ASPETTO MENTALE

    L'Arsenal ha chiuso al secondo posto nelle ultime tre stagioni, un dato di fatto doloroso che, come ammette il capitano Martin Odegaard, è presente nella mente dei giocatori.

    "Ovviamente è un fattore importante", ha dichiarato dopo la partita contro lo United. "Ma può anche essere un fattore positivo. Ti dà più energia, più fame e determinazione per raggiungere l'obiettivo. In tutte queste stagioni abbiamo imparato che il campionato è lungo e possono succedere molte cose. Ora dobbiamo restare uniti, guardare alla prossima partita e riscattarci".

    Odegaard ha aiutato i Gunners a fare proprio questo in Champions League mercoledì, quando hanno battuto il Kairat Almaty 3-2 completando un percorso perfetto nella fase a gironi. Si è trattato però di una partita insignificante contro la squadra che ha chiuso all'ultimo posto, quindi la vera prova della "fame" dell'Arsenal arriverà all'Elland Road. Dopo una serie di due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite di Premier League, il margine di errore è praticamente azzerato.

    I due pareggi consecutivi in casa contro il Liverpool in declino di Arne Slot e in trasferta contro il Nottingham Forest, a rischio retrocessione, avrebbero dovuto far suonare un campanello d'allarme per Arteta, che ha pagato caro il fatto di non avere un piano B. L'Arsenal ha una potenza di fuoco più che sufficiente per spazzare via quelle squadre, ma non è mai riuscito a cambiare marcia, e la stessa cosa è successa contro lo United, dato che Arteta ha privilegiato il controllo rispetto alla fluidità.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ANSIA E PAURA

    Arteta è chiaramente tormentato dai dubbi e dall'ansia, sapendo bene che potrebbe finire sotto pressione se l'Arsenal non riuscisse ancora una volta a vincere un trofeo importante. Una sola FA Cup in sei anni non è affatto sufficiente per qualificare lo spagnolo come allenatore d'élite, e non ci possono essere più scuse dopo una spesa estiva di 250 milioni di sterline (345 milioni di dollari) per nuovi giocatori.

    I Gunners dovrebbero aggiudicarsi il titolo questa volta, data la differenza di qualità complessiva tra loro e i loro principali rivali. Il Manchester City è ancora l'ombra della squadra che ha vinto il trofeo per quattro anni consecutivi tra il 2021 e il 2024, i campioni in carica del Liverpool sono già fuori dalla corsa e l'Aston Villa di Unai Emery, con le sue limitate risorse, non sarà sicuramente in grado di continuare a lottare al di sopra delle proprie possibilità fino a maggio, mentre lo United e il Chelsea dovranno essere quasi impeccabili d'ora in poi per entrare in gioco.

    Non c'è nessun'altra squadra in Europa così forte in ogni ruolo come l'Arsenal. Non dovrebbero temere nessuno e l'atmosfera all'Emirates dovrebbe essere elettrizzante ed entusiasmante. Invece, c'è un senso di paura, soprattutto nelle partite più importanti.

    In sette partite contro le cosiddette "big six" in questa stagione, l'Arsenal ha vinto solo due volte, e la prima, una vittoria per 1-0 in trasferta contro lo United, è stata estremamente fortunata, poiché è riuscito a spuntarla su calcio piazzato dopo aver tirato solo sette volte contro le 17 dei padroni di casa. Sembrava che Arteta si concentrasse sull'evitare la sconfitta nei pareggi con Chelsea e Liverpool, mentre l'Arsenal non ha mostrato abbastanza creatività o urgenza per sfondare la difesa del City nell'1-1 all'Emirates.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ARTETA CONSERVATIVO

    La ricerca di Arteta di guadagni marginali è andata a discapito della sua linea d'attacco. Viktor Gyokeres, l'acquisto estivo da 64 milioni di sterline (88 milioni di dollari) che ha segnato 54 volte per lo Sporting CP la scorsa stagione, non segna da 11 partite di campionato. Bukayo Saka non va a segno in nessuna competizione da 13 partite, e Gabriel Martinelli sta attraversando un periodo di magra della stessa durata in campionato. L'ultimo goal in Premier League di Noni Madueke risale al gennaio dello scorso anno, quando era ancora sotto contratto con il Chelsea, mentre Leandro Trossard ha segnato un solo goal nelle ultime 11 partite disputate.

    Il gradito ritorno alla piena forma fisica di Gabriel Jesus e Kai Havertz ha dato una grande spinta alla squadra, ma non servirà a molto se Arteta continuerà a essere così conservativo. L'Arsenal è diventato l'esatto opposto della squadra irresistibile che ha guidato la classifica per 248 giorni nel 2022-23. Alla fine ha esaurito le energie, ma Jesus, Martinelli, Saka e Odegaard hanno segnato complessivamente 55 goal in quella stagione. Sarebbe una sorpresa se qualcuno di loro superasse la soglia dei 10 goal in campionato questa volta.

    Quanto è davvero progredito l'Arsenal come collettivo negli ultimi tre anni? Certo, è più resistente e molto più bravo a vincere in modo brutto, ma l'innovazione è stata sostituita dalla disperazione. La filosofia dei Gunners era incentrata sul dominio del possesso palla e sui passaggi rapidi e intricati per aprire le squadre; ora l'obiettivo è solo quello di incanalare la palla in largo e cercare di ottenere un fallo o un rimbalzo che costringa a un calcio piazzato.

    C'è da stupirsi che i tifosi siano così nervosi quando il valore dell'intrattenimento è calato così tanto? La corsa al titolo dell'Arsenal è diventata un estenuante esercizio di resistenza, e l'umore diventerà tossico se alla fine non ci saranno ancora ricompense tangibili.

  • Ian HarteGetty

    FANTASMI DEL PASSATO

    C'è il rischio che questo fine settimana possano riemergere anche i fantasmi delle sfide fallite per il titolo nell'era di Arsene Wenger. Il Leeds ha già fermato l'Arsenal due volte in passato, la prima nel lontano maggio 1999, quando gli uomini di Wenger erano in testa alla classifica e puntavano alla sesta vittoria consecutiva in campionato dopo essere arrivati all'Elland Road in una calda serata di martedì per la penultima partita della stagione.

    I campioni in carica finirono però per perdere 1-0, grazie a un colpo di testa in tuffo di Jimmy Floyd-Hasselbaink, e alla fine cedettero il titolo al Manchester United per un solo punto. Si trattò comunque di una sconfitta in trasferta giustificabile contro una squadra del Leeds che finì al quarto posto. Quattro anni dopo, il quadro era molto diverso.

    Il Leeds rischiava la retrocessione quando si recò all'Highbury il 4 maggio 2003, mentre l'Arsenal aveva bisogno di una vittoria per impedire allo United di vincere il titolo. La squadra di casa era la grande favorita, ma si trovò in svantaggio dopo soli cinque minuti, con Harry Kewell che segnò un sensazionale tiro al volo che lasciò il pubblico dei Gunners senza parole.

    L'Arsenal reagì in una partita emozionante che si concluse con un pareggio per 2-2 a soli due minuti dalla fine, con Thierry Henry, Ian Harte e Dennis Bergkamp che andarono a segno. Ma Mark Viduka ha avuto l'ultima parola: il robusto australiano ha raccolto la palla sulla destra, ha eluso Oleh Luzhnyi con un'abile finta di Cruyff e ha calciato la palla nell'angoalo superiore della porta, superando un David Seaman impotente e scatenando il delirio nella curva degli ospiti.

    Il Leeds ha resistito fino alla fine, conquistando una vittoria storica che gli ha permesso di mantenere il posto in Premier League, mentre lo United ha conquistato il trofeo con due partite di anticipo. Anche se l'ultimo incontro tra le due squadre avverrà molto prima nel corso della stagione, è possibile che l'attuale allenatore del Leeds, Daniel Farke, abbia mostrato ai suoi giocatori i video di entrambe le partite per motivarli ulteriormente questa settimana.

  • artetaGetty Images

    CAMBIARE APPROCCIO

    Nella prima metà del regno di Wenger all'Arsenal, ha alimentato le aspettative e le ha costantemente soddisfatte. Anche Arteta ha fatto la prima parte, ma ora è il momento di mantenere le promesse. Ciò significa liberarsi di tutti i demoni e prendere il toro per le corna.

    Troppo spesso in questa stagione abbiamo visto i giocatori di punta dell'Arsenal alzare le mani in segno di frustrazione quando le cose andavano male, come se il mondo fosse contro di loro, come nel caso recente dell'esplosione di rabbia di Declan Rice al Nottingham Forest. Ma se la siccità di trofei dovesse continuare, potranno prendersela solo con se stessi.

    Arteta ha anche inavvertitamente alimentato quell'atteggiamento da "povero me" chiedendo a tutti di aderire alla sua nuova visione, che privilegia lo sforzo fisico e la disciplina rispetto al calcio esteticamente piacevole. I ribelli e gli ex match-winner della squadra sono stati soffocati e quindi non giocano più con il sorriso sulle labbra.

    L'Arsenal è efficiente, ma anche meccanico e poco entusiasmante. Liberarsi dai vincoli è esattamente ciò che serve per allentare la tensione paralizzante nello spogliatoio, e Arteta deve iniziare dall'Elland Road.

