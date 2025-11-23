Pubblicità
Arsenal-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Uno dei tanti Derby di Londra per il ritorno della Premier League: l'Arsenal sfida il Tottenham, ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Dopo la sosta delle Nazionali è di nuovo tempo di pensare ai club. Tra le gare più interessanti in giro per i maggiori campionati europei c'è anche Arsenal-Tottenham, stracittadina di scena nella stessa giornata di Inter-Milan.

Derby di Londra numero 177 in campionato, vede Arsenal e Tottenham alle prese con un big match assoluto: i Gunners guidano la classifica di Premier League con 26 punti, gli Spurs si trovano al quinto posto a -8. I Gunners vengono da tre vittorie consecutive e in generale da cinque successi nelle ultime sei partite da imbattuti, con gli ospiti che invece hanno conquistato i tre punti nel maggio 2022 con un secco 3-0 ai danni dei rivali.

Chi gioca Arsenal-Tottenham e dove vederla in tv e streaming: tutte le informazioni sul Derby londinese di domenica.

  • ARSENAL-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Arsenal-Tottenham

    • Data: domenica 23 novembre 2025

    • Orario: 17:30

    • In TV: Sky Sport Uno

    • Streaming: Sky Sport Uno su NOW e Sky Go

  • FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-TOTTENHAM

    ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Trossard, Saka, Merino.

    TOTTENHAM (5-2-3): Vicario; Spence, Danso, Ven, Romero, Udogie; Palhinha, Bentancur; Richarlison, Kudus, Odobert.

  • ORARIO ARSENAL-TOTTENHAM

    Arsenal-Tottenham si gioca domenica 23 novembre alle 17:30 italiane.

    Previsto all'Emirates Stadium di Londra, casa dell'Arsenal, il match vedrà i padroni di casa provare ad allungare in testa sulle inseguitrici, tra cui figura anche lo stesso Tottenham attualmente a -8 dalla vetta occupata dai cugini.

  • DOVE VEDERE ARSENAL-TOTTENHAM IN TV

    Come tutta la Premier League, anche Arsenal-Tottenham si può guardare in diretta tv su Sky e NOW.

    Sky Sport Uno numero 201, in particolare, trasmette la partita di domenica valida per il 12esimo turno del campionato inglese.

  • ARSENAL-TOTTENHAM IN DIRETTA STREAMING

    Arsenal-Tottenham si può vedere in diretta streaming con l'abbonamento a Sky, dunque con l'app di Sky Go, o con quello a NOW.

    Il Derby del Nord di Lonra è disponibile live su Sky Go e NOW su Sky Sport Uno numero 201.

