Arsenal-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la sosta delle Nazionali è di nuovo tempo di pensare ai club. Tra le gare più interessanti in giro per i maggiori campionati europei c'è anche Arsenal-Tottenham, stracittadina di scena nella stessa giornata di Inter-Milan.

Derby di Londra numero 177 in campionato, vede Arsenal e Tottenham alle prese con un big match assoluto: i Gunners guidano la classifica di Premier League con 26 punti, gli Spurs si trovano al quinto posto a -8. I Gunners vengono da tre vittorie consecutive e in generale da cinque successi nelle ultime sei partite da imbattuti, con gli ospiti che invece hanno conquistato i tre punti nel maggio 2022 con un secco 3-0 ai danni dei rivali.

Chi gioca Arsenal-Tottenham e dove vederla in tv e streaming: tutte le informazioni sul Derby londinese di domenica.