Arsenal-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Arsenal vs Manchester United

Nel terzo turno di FA Cup va subito in scena un big match tra Arsenal e Manchester United: tv, streaming e formazioni del match.

Siamo appena a gennaio, ma in FA Cup è già tempo di grandi appuntamenti: nel secondo weekend del 2025, infatti, si sfidano l'Arsenal di Mikel Arteta e il Manchester United di Ruben Amorim, nella gara valida per il terzo turno della coppa inglese.

I londinesi arrivano da due partite senza vittoria, ovvero dal pareggio esterno di campionato contro il Brighton per 1-1 e dalla sconfitta casalinga contro il New Castle nella semifinale di Carabao Cup.

Dall'altro lato, le cose vanno tutt'altro che bene per i Red Devils: la formazione di Manchester ha perso quattro delle ultime cinque partite, con l'ultimo successo che risale al derby di Premier League contro il Manchester City del 15 dicembre scorso (1-2 all'Etihad Stadium).

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.