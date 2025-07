L'Arsenal spinge per Cristhian Mosquera: perché i Gunners vogliono a tutti i costi il giovane difensore del Valencia

Il classe 2004 spagnolo è l'obiettivo numero uno degli inglesi per rinforzare la difesa: è una specifica richiesta di Arteta.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Arsenal ha raggiunto un accordo con Cristhian Mosquera, il prodotto dell'academy del Valencia che è arrivato tra i finalisti per il premio Golden Boy 2024. I Gunners hanno visto la loro offerta iniziale di 12 milioni di sterline (16 milioni di dollari) rifiutata dal Valencia, ma sperano di concludere l'accordo per il 21enne per circa 17 milioni di sterline (23 milioni di dollari), dato che Mikel Arteta punta a rafforzare la difesa in vista della stagione 2025/26.

L'Arsenal aveva fatto un tentativo anche per Dean Huijsen prima del suo trasferimento dal Bournemouth al Real Madrid, ma Mosquera rappresenta un'alternativa più economica che ha probabilmente lo stesso potenziale del suo connazionale spagnolo. Mosquera sembra infatti destinato a diventare il prossimo grande successo delle giovanili del Valencia, seguendo le orme di campioni come David Silva e Raul Albiol.

Lo possono confermare tutti i tifosi della Liga che hanno seguito Mosquera regolarmente negli ultimi due anni, così come coloro che hanno visto per la prima volta il giovane difensore durante gli Europei Under 21 di quest'estate. L'Arsenal non sta per ingaggiare una semplice riserva: Mosquera può competere con William Saliba e Gabriel Magalhaes per un posto da titolare se continua a migliorare con questa rapidità.

La domanda è: cosa rende Mosquera un prospetto così interessante? Scopriamolo insieme.