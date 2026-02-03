Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero della Cremonese: chi è il 19enne, appartenente al gruppo ultras dei Viking della Curva Nord

Un ultrà interista di 19 anni, appartenente al gruppo dei Viking della Curva Nord, è stato arrestato dalla Digos con provvedimento di flagranza differita perché ritenuto responsabile dellancio del petardo che domenica scorsa allo stadio Zini di Cremona ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero.

L’arresto, disposto dal pm di turno di Milano, Francesco Cajani, è avvenuto al termine delle indagini condotte tra Cremona e il capoluogo lombardo.

Il ragazzo non è il tifoso romagnolo rimasto ferito all’esplosione di un altro petardo.