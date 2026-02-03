Goal.com
Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero della Cremonese: chi è il 19enne, appartenente al gruppo ultras dei Viking della Curva Nord

Il giovane, individuato grazie alle telecamere, è accusato di aver lanciato l’ordigno che ha stordito Audero durante Cremonese-Inter.

Un ultrà interista di 19 anni, appartenente al gruppo dei Viking della Curva Nord, è stato arrestato dalla Digos con provvedimento di flagranza differita perché ritenuto responsabile dellancio del petardo che domenica scorsa allo stadio Zini di Cremona ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero. 

L’arresto, disposto dal pm di turno di Milano, Francesco Cajani, è avvenuto al termine delle indagini condotte tra Cremona e il capoluogo lombardo. 

Il ragazzo non è il tifoso romagnolo rimasto ferito all’esplosione di un altro petardo.

  • ARRESTATO IL 19ENNE

    Il giovane sarebbe il presunto autore del lancio dell’ordigno esplosivo che, esplodendo vicino al portiere grigiorosso Audero, aveva provocato momenti di panico in campo e sugli spalti, causando l’interruzione temporanea del gioco. 

    L’arresto è stato possibile grazie a un’analisi incrociata delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio e dei filmati della Polizia Scientifica. 

    Con la collaborazione della squadra tifoseria della questura di Milano, il 19enne è stato rintracciato nel capoluogo lombardo e fermato.

    Riconducibile al gruppo ultras dei Viking, il ragazzo sarebbe stato in trasferta quando avrebbe lanciato una bomba carta costruita come un fumogeno, poi esplosa.

  • LA DOPPIA RICOSTRUZIONE

    Il 19enne arrestato non è il tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, ferito gravemente all’esplosione di un altro petardo che gli ha causato la perdita di tre dita. 

    Le autorità hanno precisato che si tratta di due episodi distinti, entrambi legati all’uso di materiale pirotecnico durante Cremonese-Inter

    Inizialmente alcune notizie avevano attribuito l’esplosione che aveva ferito il tifoso alla stessa persona poi arrestata.

  • TRASFERIMENTO A SAN VITTORE E UDIENZA DI CONVALIDA

    Dopo il fermo, il giovane è stato assistito dall’avvocato Mirko Perlino, portato in questura per gli accertamenti e successivamente trasferito al carcere di San Vittore, dove resta in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata successiva. 

    Il suo nome è stato inserito nel registro degli indagati dal pm Cajani.

  • TRASFERTE VIETATE AI TIFOSI DELL’INTER

    A seguito dell’episodio, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, ad eccezione del derby contro il Milan

    In attesa della decisione del Giudice Sportivo, le nuove informazioni - tra cui l’arresto di un membro di primo piano del mondo ultras nerazzurro - potrebbero portare a ulteriori valutazioni, comprese eventuali misure sulla Curva Nord.

